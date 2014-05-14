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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 14:35 BJT

日本金融：日本投资者转战巴西，押注日圆利差交易

路透东京5月14日 - 由于日本与巴西之间存在巨大利率差，已经吸引投资者投入巴西资产的日圆利差交易，尽管新兴市场风险犹存。

今年迄今，借入廉价日圆为购买巴西股票和债券融资，证明是一个常胜策略。不过部分分析师认为，由于巴西利率预计将不会进一步上行，而且面临潜在的政治风险，投资者人气可能降温。

日本央行13个月前出台了大规模的货币刺激政策，将日本利率压制在极低水平；相比之下，巴西指标利率高达11%。

由于美元、欧元等大多其他主要货币的收益仅略高于日圆，散户和机构投资者正寄望于收益更高的新兴市场。世界杯足球赛即将开始，这一利好因素也提振了巴西市场的人气。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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