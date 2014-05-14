台湾股市：随美股收扬，短线料横盘整理

路透台北5月14日 - 台湾股市 周三收扬。分析师表示，由于美股创新高止住台股下跌风险，并激励权值股买盘回温带动台股收扬，惟涨多族群稍做回档修正，短线台股料续处8,900点附近横盘整理格局。

台湾加权股价指数小幅收高0.65%或57.22点，报8,875.16点。成交值 为862.73亿台币，上交易日修正后为889.67亿。

中信投信协理王源锦表示，由于美股道琼工业指数 创新高，对权值股的买盘力道会增温，不过目前台股不管盘高或盘低都是量缩，推估短线台股仍将在8,900点上下100点附近整理。

“往上、往下空间都不大。〞他称。

他也指出，若美股持续创高将有助于外资买盘回笼，只不过先前涨多个股略显拉回整理，修正此前部分个股本益比过高风险；就技术线型来看，短期台股走势仍偏弱，料短期以盘代跌可能性较高，暂在月线8,884点跟季线8,778点间来回整理。

此外，短线仍须留意越南排华事件进展对台股的影响。随着越南排华事件愈演愈烈，越南台商会总会长刘美德周三表示，台商在事件中财物及厂房损失至少数十亿美元，这还不包括停工造成的经济损失。排华暴力事件已有扩大至其他省份的趋势。

美国股市道指和标普500指数周二刷新纪录高位，但Nasdaq指数走低，受思科 下挫拖累。 标普500指数在周二早盘首次短暂升至1,900点以上，但很快回吐部份涨幅。