台湾股市：随美股收扬，短线料横盘整理

《香港报摘》--信报4月27日
--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。
路透台北5月14日 - 台湾股市 周三收扬。分析师表示，由于美股创新高止住台股下跌风险，并激励权值股买盘回温带动台股收扬，惟涨多族群稍做回档修正，短线台股料续处8,900点附近横盘整理格局。
台湾加权股价指数小幅收高0.65%或57.22点，报8,875.16点。成交值 为862.73亿台币，上交易日修正后为889.67亿。
中信投信协理王源锦表示，由于美股道琼工业指数 创新高，对权值股的买盘力道会增温，不过目前台股不管盘高或盘低都是量缩，推估短线台股仍将在8,900点上下100点附近整理。
“往上、往下空间都不大。〞他称。
他也指出，若美股持续创高将有助于外资买盘回笼，只不过先前涨多个股略显拉回整理，修正此前部分个股本益比过高风险；就技术线型来看，短期台股走势仍偏弱，料短期以盘代跌可能性较高，暂在月线8,884点跟季线8,778点间来回整理。
此外，短线仍须留意越南排华事件进展对台股的影响。随着越南排华事件愈演愈烈，越南台商会总会长刘美德周三表示，台商在事件中财物及厂房损失至少数十亿美元，这还不包括停工造成的经济损失。排华暴力事件已有扩大至其他省份的趋势。
美国股市道指和标普500指数周二刷新纪录高位，但Nasdaq指数走低，受思科 下挫拖累。 标普500指数在周二早盘首次短暂升至1,900点以上，但很快回吐部份涨幅。
亚洲股市普遍随美国股市走高，本地时间14:15，包括韩股 走扬1.41%、香港恒生指数 涨幅亦达0.99，仅有日股 小跌0.14%及中国股市 走低0.15%。(完)
--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。
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