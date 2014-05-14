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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 14:25 BJT

《汇市简讯》伦敦开盘：澳元续强

0605GMT

* 澳元/美元涨0.45%，新西兰元/美元涨0.34%，欧元/澳元跌0.31%

* 日股日经指数跌0.14%，印尼股市涨0.93%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.82%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.6107%

* 澳洲年度联邦预算案为控制赤字大砍社福支出，料面临政治阻力

* 新西兰央行：面临楼市强劲和中国成长放缓的风险

* TPP谈判进展缓慢，下周新加坡会议料仍无结论--美官员 (完)

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