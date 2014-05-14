《独家新闻》美国监管机构提议设立评估金融风险模型公司的指标

《汇市简讯》美元/韩元走势或停滞；韩国第一季GDP好于预估
2352GMT * 美元/韩元纽约盘收在1132.0附近，亚洲盘收在1125.1 * 若今日波林格区间中点维持于1131.9，技术面信号将略受压抑 * 日线图一目均衡云区盘旋于1135.3上方，此处为阻力位 * 在1122.8的波林格下档通道，将吸引空头进场 * 朝鲜(北韩)紧张情势渐趋升温，可能支撑美元/韩元 * 韩国第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，预估为增长0.7% (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透华盛顿5月14日 - 根据路透取得的文件，美国政府官员近期提议，设置指标来衡量那些提供风险模型的企业构成了多大的潜在威胁，因担忧大型金融机构可能对相同的产品存在过度依赖。
这意味着金融稳定监管委员会(FSOC)增加一项需监督的领域。该委员会主要负责监看大型金融体系可能出现的风险，且已就保险、银行、衍生品清算机构等公司寄出更严格的规范。
根据该文件，在3月25日一项闭门会议中，FSOC就一种第三方特殊企业进行了简报。这类企业主要向退休基金、资产管理公司、保险公司和银行销售资产估价、投资建议和风险评估产品。
文件提出了政府的担忧，认为金融机构可能过度依赖相同的第三方风险模型和评估，若这些服务存在瑕疵，可能造成银行业对投资和其他资产真实风险的普遍误判。
美国财政部一名发言人向路透表示，该衡量指标的提案，符合FSOC监督金融体系所有相关议题的职责。她指出，目前尚未就该提案做出决定，且提案并非针对特定企业或产业，不应有这样的解读。(完) (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
2352GMT * 美元/韩元纽约盘收在1132.0附近，亚洲盘收在1125.1 * 若今日波林格区间中点维持于1131.9，技术面信号将略受压抑 * 日线图一目均衡云区盘旋于1135.3上方，此处为阻力位 * 在1122.8的波林格下档通道，将吸引空头进场 * 朝鲜(北韩)紧张情势渐趋升温，可能支撑美元/韩元 * 韩国第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，预估为增长0.7% (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透上海4月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8967元附近，较上日贬值约122点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/27 美国 发售七年期公债 4/27 意大利 标售中长期公债 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)