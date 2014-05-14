版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 14:25 BJT

韩国股市：收涨1.4%至年内迄今最高点，外资大量流入

路透首尔5月14日 - 韩国股市周三创下年内迄今最高收位，受外资流入推动。

综合股价指数(KOSPI) 收高1.4%至2,010.83点，这是2013年12月30日以来的最高收位，而且高于重要的心理关口2,000点。

外资买超3,432亿韩元(3.3576亿美元)韩国股票，之前在周二转为买超。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐