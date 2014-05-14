韩国汇市：韩元收低且创近三个月最大单日跌幅，因当局疑似干预

《香港报摘》--信报4月27日
--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。
路透首尔5月14日 - 韩国韩元 周三回吐稍早涨幅并收低，因市场猜测国内当局可能购入美元。
韩元/美元 国内收盘报1,027.9，较周二收盘价1,022.1下跌0.6%，为2月20日以来最大单日跌幅。
韩元/美元盘中一度升至1,021.3的高位，但韩国外汇当局疑似在下午盘出手干预，以遏制韩元强势。此举推动韩元最弱跌至1,030.0。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 张若琪)
--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。
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以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7804港元) 美股道琼工业指数周三收低21.03点，或0.1%，报20,975.09点 。因乐观的企业业绩被特朗普提议的下调企业税税率计划最终能否推行的 不确定所抵消。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 115.710 -0.62 14684 9.003 -0.74