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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 14:27 BJT

韩国汇市：韩元收低且创近三个月最大单日跌幅，因当局疑似干预

路透首尔5月14日 - 韩国韩元 周三回吐稍早涨幅并收低，因市场猜测国内当局可能购入美元。

韩元/美元 国内收盘报1,027.9，较周二收盘价1,022.1下跌0.6%，为2月20日以来最大单日跌幅。

韩元/美元盘中一度升至1,021.3的高位，但韩国外汇当局疑似在下午盘出手干预，以遏制韩元强势。此举推动韩元最弱跌至1,030.0。(完)

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