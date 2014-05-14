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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 14:27 BJT

日本股市：获利了结打压日经指数收低，JGC获利预估疲弱令股价重挫

路透东京5月14日 - 日本股市日经指数周三下跌，自一周半高点下滑，因投资者对昨日的大涨锁定获利。JGC Corp发布令人失望的获利预估，引发股价重挫。

日经指数 收低0.1%，报14,405.76点。

工程公司JGC 挫低13%，因预估当前财年净利将下滑11%至420亿日圆。

东证股价指数 上涨0.4%，收报1,183.15点。JPX-日经400指数 上涨0.4%至10,767.97点。（完）
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