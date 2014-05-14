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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 14:34 BJT

日本债市：公债价格小涨，因日本央行维持长债买入步伐

路透东京5月14日 - 日本政府公债价格周三略微走强，此前日本央行维持其刺激性的购买长债措施，尽管本周稍早有报导称其可能削减购债规模。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.080%

五年期公债 0.190% +0.5 0.185%

10年期公债 0.600% -0.5 0.605%

20年期公债 1.475% -0.5 1.480%

30年期公债 1.705% +0.0 1.705%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.11 +0.06 145.05

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军；审校 许娜)
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