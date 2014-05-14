中国股市：沪综指缩量小幅收低，煤炭有色获利回吐令大盘欲振乏力

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月27日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7804港元) 美股道琼工业指数周三收低21.03点，或0.1%，报20,975.09点 。因乐观的企业业绩被特朗普提议的下调企业税税率计划最终能否推行的 不确定所抵消。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 115.710 -0.62 14684 9.003 -0.74