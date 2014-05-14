新闻稿：中华电力完成对青电和港蓄发的收购不会产生即时的评级影响--穆迪

(以下中文新闻稿由穆迪提供。)

香港，2014年5月13日—穆迪投资者服务公司表示，中华电力有限公司 (中华电力，A1/稳定) 宣布已完成对青山电力有限公司 (青电，未评级) 和香港抽水蓄能发展有限公司 (港蓄发，未评级) 的收购之后，中华电力与中电控股有限公司 (中电控股，A2/负面) 的评级并未受到即时影响。

中华电力的评级与展望维持不变，因为对青电和港蓄发之收购交易已完成，且条款与细则与穆迪预期保持一致。

4月28日，因预计收购交易将按计划完成，穆迪将中华电力的评级展望从负面转为稳定。上述收购可增强公司的营运状况，而融资安排亦不会损害其预计的信用指标。此外，穆迪认为中电控股的海外业务的负面信用情况不会对中华电力的评级直接产生负面影响。

另一方面，中电控股的评级展望仍维持负面，原因是未来12-18个月其海外业务存在不确定性，特别是澳洲业务仍将面临艰巨的营运环境。因此，穆迪预计中电控股的信用指标仅能勉强符合其A2的评级。

5月12日，中华电力完成了上述两项收购交易，即收购青电的30%股权和港蓄发的51%权益，两项收购的总现金作价为140亿港元。

收购完成后中华电力对青电的持股比例已从40%提高至70%，对港蓄发的持股比例从49%升至100%。中国南方电网有限责任公司 (未评级) 全资附属公司南方电网国际 (香港) 有限公司 (未评级) 持有青电其余的30%股权。

上述评级所采用的主要评级方法是2013年12月发布的《受监管电力与燃气公用事业》(Regulated Electric and Gas Utilities)。关于上述评级方法报告，请浏览www.moodys.com信用政策页。

中电控股有限公司的总部设在香港，并在香港上市，透过其全资附属公司中华电力有限公司经营电力公用事业业务。该集团在亚太区的发电投资组合亦不断发展。