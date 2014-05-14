中越关系：中国外长敦促越南勿将海上摩擦局势复杂化和扩大化

路透北京5月14日 - 针对中国和越南在南中国海发生摩擦，中国外交部长王毅称，两国正在就目前事态进行必要沟通，中方正敦促越方冷静下来，尊重中国的主权和管辖权，不要试图将局势进一步复杂化和扩大化。

新华社周三援引外交部长王毅同印尼外长马尔迪通电话时表示，中方也希望东盟各国能认清这一事件的基本事实，与中方一道，继续维护南海地区的和平与稳定。

王毅表示，中越海上摩擦实际上是越方的作法侵犯了中国的主权和管辖权，违反了一系列有关维护海上安全的国际协议，也损害了南海地区的和平与稳定。“中方维护自身正当主权权益的立场坚定、明确，不会改变。”

他并强调中方企业是在中国的西沙群岛有关岛屿毗连区内进行正常钻井作业，这一作业从10年前就已启动。越方此时派出大批船只进行强力干扰和野蛮冲撞是造成局势趋于紧张的原因。

中国驻越南大使馆在其网站上发布警告，呼吁中国企业及员工防范可能的暴力活动。近期，越南反华势力不断组织示威活动，在胡志明市发生针对中资企业的打砸事件。 （完）