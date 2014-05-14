欧洲已公布经济指标--2014/5/14

《中国报摘》--中国证券报4月27日
--中共中央总书记习近平主持维护国家金融安全学习时强调，总体看，中国金融形势是良好的，金融风险是可控的。同时，在国际国内经济下行压力因素综合影响下，中国金融发展面临不少风险和挑战。对存在的金融风险点，一定要胸中有数，增强风险防范意识，未雨绸缪，密切监测，准确预判，有效防范，不忽视一个风险，不放过一个隐患。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第一季 +0.8 p +0.7 f +3.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.3 f +1.3% f 法国 第四季 +0.3% p -0.1% r -- 意大利 第四季 +0.1% f -0.1% r -0.9% f 消费者物价指数(CPI) 英国 3月 +0.2 p +0.5 f +1.6 p 德国 4月 -0.2 f +0.3 f +1.3 f 法国(HICP) 4月 +0.0 f +0.5 f +0.8 f 意大利(HICP) 4月 +0.5 f +2.2 f +0.5 f 生产者物价指数(PPI) 英国 3月 +0.2 u-p +0.1 u-f +0.5 u-p 德国 3月 -0.3 持平 -0.9 法国 3月 -0.4 -0.1 -2.0 意大利 3月 -0.2 p 持平 r -1.6 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 12-2月 6.9 7.1 德国 4月 6.7 @ 6.7 r 法国 第四季 10.2 P 10.3 r 意大利 3月 12.7 @ 12.7 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
--中共中央总书记习近平主持维护国家金融安全学习时强调，总体看，中国金融形势是良好的，金融风险是可控的。同时，在国际国内经济下行压力因素综合影响下，中国金融发展面临不少风险和挑战。对存在的金融风险点，一定要胸中有数，增强风险防范意识，未雨绸缪，密切监测，准确预判，有效防范，不忽视一个风险，不放过一个隐患。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月27-28日 1500 加拿大预算收支(亿加元) 2月 -- 盈余12.4 财年迄今预算收支(亿加元) -- 赤字127.5 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% -- 日本央行利率决定 -- 负0.10% 负0.10% 0600 德国Gfk消费者信心指数
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月27日出版的当期「老谢开讲」专栏) 执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，在这次法国总统大选中，标榜着中间立场，「既非左，也非右」的三十九岁「向前行」（En Marche）创党主席马克宏（Emmanuel Macron），以二三．○一％的得票胜出，与得票二一．四％的极右阵线联盟候选人勒朋（Marine Le Pen），双双晋级到五月七日的第二轮投票。