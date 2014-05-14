欧洲已公布经济指标--2014/5/14

专栏节选：又飞走一只黑天鹅！--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月27日出版的当期「老谢开讲」专栏) 执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，在这次法国总统大选中，标榜着中间立场，「既非左，也非右」的三十九岁「向前行」（En Marche）创党主席马克宏（Emmanuel Macron），以二三．○一％的得票胜出，与得票二一．四％的极右阵线联盟候选人勒朋（Marine Le Pen），双双晋级到五月七日的第二轮投票。