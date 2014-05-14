《汇市简讯》英国央行季度通胀报告公布前，英镑可望升至1.69美元

0646GMT

* 在英国央行公布季度通胀报告之前，英镑应可获得0830GMT英国数据的支撑

* 预估英国3月依国际劳工组织(ILO)计算的失业率为6.8%，2月为6.9%，而英国央行前瞻性指引的原先目标为7%

* 英国3月薪资增幅料为2.1%，2月为1.7%；3月消费者物价指数(CPI)年增率1.6%创四年多来低点

* 英国央行将于0930GMT公布季度通胀报告，总裁卡尼将随后召开记者会

* 英镑亚洲盘高点为1.6870美元，这是周一高点1.6903跌至周二低点1.6819的61.8%费波那奇回档位

* 1.6880以上卖压沉重，之后卖压分别位于1.6900及1.6920，1.6883为周二高点。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价