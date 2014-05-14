《汇市简讯》英国央行季度通胀报告公布前，英镑可望升至1.69美元

《汇市简讯》美元/韩元走势或停滞；韩国第一季GDP好于预估
2352GMT * 美元/韩元纽约盘收在1132.0附近，亚洲盘收在1125.1 * 若今日波林格区间中点维持于1131.9，技术面信号将略受压抑 * 日线图一目均衡云区盘旋于1135.3上方，此处为阻力位 * 在1122.8的波林格下档通道，将吸引空头进场 * 朝鲜(北韩)紧张情势渐趋升温，可能支撑美元/韩元 * 韩国第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，预估为增长0.7% (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
0646GMT
* 在英国央行公布季度通胀报告之前，英镑应可获得0830GMT英国数据的支撑
* 预估英国3月依国际劳工组织(ILO)计算的失业率为6.8%，2月为6.9%，而英国央行前瞻性指引的原先目标为7%
* 英国3月薪资增幅料为2.1%，2月为1.7%；3月消费者物价指数(CPI)年增率1.6%创四年多来低点
* 英国央行将于0930GMT公布季度通胀报告，总裁卡尼将随后召开记者会
* 英镑亚洲盘高点为1.6870美元，这是周一高点1.6903跌至周二低点1.6819的61.8%费波那奇回档位
* 1.6880以上卖压沉重，之后卖压分别位于1.6900及1.6920，1.6883为周二高点。(完)
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(编译 张明钧; 审校 艾茂林)
2352GMT * 美元/韩元纽约盘收在1132.0附近，亚洲盘收在1125.1 * 若今日波林格区间中点维持于1131.9，技术面信号将略受压抑 * 日线图一目均衡云区盘旋于1135.3上方，此处为阻力位 * 在1122.8的波林格下档通道，将吸引空头进场 * 朝鲜(北韩)紧张情势渐趋升温，可能支撑美元/韩元 * 韩国第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，预估为增长0.7% (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透上海4月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8967元附近，较上日贬值约122点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/27 美国 发售七年期公债 4/27 意大利 标售中长期公债 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)