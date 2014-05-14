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货币新闻 | 2014年 5月 14日 星期三 15:39 BJT

欧洲央行：执委普雷特称配套措施可能包括调降存款利率--报载

“我们正在准备多种措施。有可能再度向银行提供较长期贷款，可能附带一些条件，”他补充道。

普雷特表示，除非欧元区经济状况恶化，否则他不预期欧洲央行会采取类似美国的量化宽松。

“我认为如果欧元区经济及通胀情况远比预期恶化，才会走到那一步，”他称。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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