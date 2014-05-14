印度人民党向选民兜售经济适用房梦

(本文由路透中文网编译提供)

路透艾哈迈达巴德5月14日 - 孟买卫星城Boisar的一个经济适用房项目让人感受到如果莫迪当选印度总理，他完成向每个印度家庭提供可负担住房的承诺将会面临多大的难度。

印度需要约1,900万经济适用房，以满足城镇人口从2011年至2030年接近翻番至6亿人的需求。印度的经济适用房定义为价格不高于100万卢比（16,700美元）的房屋。

咨询机构Monitor Deloitte预计，经济适用房意味着1,500亿美元的商业机会，而开发商面临的挑战在于要获得足够的利润。

在位于孟买以北100公里的工业城镇博伊萨尔（Boisar），Tata Housing接近完成了1,200户经济适用房的建设。但利润率令人失望导致该公司被迫提价，对“可负担”做了重新定义。

“这是个艰难的模式，”Tata Housing首席执行官Brotin Banerjee说道。该公司在经济适用房上的投资高达400亿卢比（6.66亿美元），全国范围内已建成和在建房的数量约为2万户。

Tata Housing在Boisar的经济适用房2009年开始预售，大多数房屋在那时被卖出，价格随后上涨超过一倍至180万卢比（3万美元）。

但是Tata Housing未能达到高于20%的预期利润率，目前的利润率预计为15-16%，远低于中端和高端房地产项目30-50%的利润率。

莫迪所属的印度人民党在竞选宣言中承诺，将推出经济适用房政策，确保到2022年印度每个家庭都拥有一套住房。

但政策细节不明，人民党计划让开发商更容易获得土地，并奖励他们建设经济适用房。

印度政府财力紧张，而且住房是各邦、而非联邦的问题，由谁来承担费用毫不明确；在德里和孟买等过度拥挤的大城市，地价几乎一直承受上涨压力。

Banerjee指出，因为项目审批拖延，Boisar项目的成本上升，利润率下降，而且Tata Housing还须建设公路和水电等基础设施，而公司原本预计政府会提供基建。

“如果这届政府或新一届政府真的能执行他们应该做的事情、能实现在竞选宣言中承诺的事情，我会感到惊喜。做什么都比目前为止什么都不做要强。”Banerjee说道。

对于未来的项目，Banerjee计划在具备基础设施的土地上开工，获得项目许可后再进行预售，这些举措将有助于保护公司利润率，但也会推涨房价。（完）