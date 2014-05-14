投行观点：中国楼市衰退料延续至2015年，调降明年GDP预测至7.2%--巴克莱

路透北京5月14日 - 国际投行--巴克莱最新研究报告称，中国房地产市场悲观情绪正迅速恶化，预计目前衰退趋势将延续至2015年；同时鉴于房地产市场调控来势凶猛且早于预期，将2015年GDP增速预测调低20个基点至7.2%。

该投行并维持中国房地产泡沫将在2014-15年逐渐回缩的判断，认为楼市泡沫尚未到达“引爆点”。

"有关未售出房屋、房价大幅下跌、开发商陷入困境、房地产相关信托可能发生大范围倒账的新闻每日层出不穷，中国房地产市场的悲观情绪正在迅速恶化。”巴克莱在报告中称。

报告认为，2013年下半年货币融资条件进一步紧缩、过度开发和开发商杠杆比率的提高，导致房市供需状况持续恶化，“预计目前的房地产衰退趋势将延续至2015年。”

不过，中国房地产泡沫尚未到达“引爆点”，因为中国家庭杠杆率远远低于美国且储蓄水平很高，而且目前全国范围内房价总体仍为上涨，楼市分化现象明显。

“积极的方面是，受益于中国城镇化进程的地区，以及能够吸引外来人员移居的更具竞争力的城市，可能会出现持续的房地产需求。”巴克莱表示。

巴克莱预计，中国政府会容忍房地产及相关领域展开进一步、不可避免的调整，而且更乐意看到这种调整是在市场机制和改革力量推动下进行，而不是靠更多行政举措迫使楼市调整。

“倘若没有政府更具实质意义的支持，当前中国楼市供需情况决定了房价会进一步下降，市场调整将继续。”该投行预计，地方政府未来料将被赋予更多弹性空间，可以执行差异化的房地产调控政策。

在房地产市场放缓以及决策层强调“分城施策”之下，市场对部分城市放松房地产调控政策的预期日渐升温。4月末广西南宁限购松动，北部湾经济区居民获准在南宁购房，有关杭州、温州、无锡、天津等城市将松绑限购的消息也不时传出。

巴克莱认为，全国范围内房价跌落10-15%将给一些大型地产商带来沉重压力，因为它们的净利润率大概在14%左右。

“基于此，我们认为政府最多能容忍全国范围内房价下滑10%左右，否则就会出台更多支持性举措。”报告称。