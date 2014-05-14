表格：英国4月请领失业金人数减少2.51万，1-3月失业率6.8%逾五年最低

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月27日
--港交所行政总裁李小加透露，新板的方案已在做最后的文字修改，很快会在董事会层面进行讨论，再向监管层征询意见，并争取在二季度推出市场咨询。
路透伦敦5月14日 - 英国国家统计局周三公布：
* 英国4月请领失业金人数减少2.51万人(预估为减少3万人)
* 英国截至3月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率为6.8%（路透调查预估为6.8%）
* 英国截至3月的三个月LFS就业人数增长28.3万至3,043.0万人，创纪录最大季度增幅
以下为详细数据:
请领失业金人数 4月 3月 预估
较前月变动 -25,100 -30,600 (-30,400) -30,000
失业率(%) 3.3 3.4 (3.4)
失业人口(百万人) 1.117 1.142 (1.142)
按国际劳工组织(ILO)标准计算
1月-3月 10月-12月 2013年1-3月 预估
失业人口(百万) 2.209 2.342 2.518
失业率(%) 6.8* 7.2 7.8 6.8
三个月变动(千) -133,000 -- --
* 失业率创截至2009年2月的三个月以来最低。(完)
(编译 王翔琼；审校 艾茂林)
--港交所行政总裁李小加透露，新板的方案已在做最后的文字修改，很快会在董事会层面进行讨论，再向监管层征询意见，并争取在二季度推出市场咨询。
2352GMT * 美元/韩元纽约盘收在1132.0附近，亚洲盘收在1125.1 * 若今日波林格区间中点维持于1131.9，技术面信号将略受压抑 * 日线图一目均衡云区盘旋于1135.3上方，此处为阻力位 * 在1122.8的波林格下档通道，将吸引空头进场 * 朝鲜(北韩)紧张情势渐趋升温，可能支撑美元/韩元 * 韩国第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，预估为增长0.7% (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透上海4月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8967元附近，较上日贬值约122点。