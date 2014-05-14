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货币新闻 | 2014年 5月 14日 星期三 16:44 BJT

表格：英国4月请领失业金人数减少2.51万，1-3月失业率6.8%逾五年最低

路透伦敦5月14日 - 英国国家统计局周三公布：

* 英国4月请领失业金人数减少2.51万人(预估为减少3万人)

* 英国截至3月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率为6.8%（路透调查预估为6.8%）

* 英国截至3月的三个月LFS就业人数增长28.3万至3,043.0万人，创纪录最大季度增幅

以下为详细数据:

请领失业金人数 4月 3月 预估

较前月变动 -25,100 -30,600 (-30,400) -30,000

失业率(%) 3.3 3.4 (3.4)

失业人口(百万人) 1.117 1.142 (1.142)

按国际劳工组织(ILO)标准计算

1月-3月 10月-12月 2013年1-3月 预估

失业人口(百万) 2.209 2.342 2.518

失业率(%) 6.8* 7.2 7.8 6.8

三个月变动(千) -133,000 -- --

* 失业率创截至2009年2月的三个月以来最低。(完)

(编译 王翔琼；审校 艾茂林)
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