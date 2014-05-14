中国外交：针对越南事态启动应急机制，赤瓜礁营建行动属正常

《香港报摘》--信报4月27日
--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。
路透北京5月14日 - 针对越南发生暴力排华事件，中国外交部周三称对此表示关切，中国已启动应急机制，以保障在越南企业的安全。
外交部发言人华春莹在例行记者会上并称，在南中国海赤瓜礁上建立任何建筑物都是正常的，因其为中国领土。但她未回应是否正在建设任何建筑物。
近日中国将一座大型石油钻井平台移入西沙群岛附近的水域后，越南对此表示抗议并与中国舰船在该争议海域发生摩擦，同时越南南部数个工业区发生越南工人抗议和暴动排华事件。
中国外交部长王毅稍早已经表示，中越两国正在就目前事态进行必要沟通，中方正敦促越方冷静下来，尊重中国的主权和管辖权，不要试图将局势进一步复杂化和扩大化。
菲律宾外交部周三指责中国似乎在有争议的南沙群岛岛礁上建立一条机场跑道。(完) (编译 侯向明； 审校 黄凯)
--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。
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以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7804港元) 美股道琼工业指数周三收低21.03点，或0.1%，报20,975.09点 。因乐观的企业业绩被特朗普提议的下调企业税税率计划最终能否推行的 不确定所抵消。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 115.710 -0.62 14684 9.003 -0.74