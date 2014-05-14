中国外交：针对越南事态启动应急机制，赤瓜礁营建行动属正常

路透北京5月14日 - 针对越南发生暴力排华事件，中国外交部周三称对此表示关切，中国已启动应急机制，以保障在越南企业的安全。

外交部发言人华春莹在例行记者会上并称，在南中国海赤瓜礁上建立任何建筑物都是正常的，因其为中国领土。但她未回应是否正在建设任何建筑物。

近日中国将一座大型石油钻井平台移入西沙群岛附近的水域后，越南对此表示抗议并与中国舰船在该争议海域发生摩擦，同时越南南部数个工业区发生越南工人抗议和暴动排华事件。

中国外交部长王毅稍早已经表示，中越两国正在就目前事态进行必要沟通，中方正敦促越方冷静下来，尊重中国的主权和管辖权，不要试图将局势进一步复杂化和扩大化。