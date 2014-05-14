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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 15:28 BJT

表格：外资在韩国股市买超3,429亿韩元

路透首尔5月14日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超3,429亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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5月14日 342.9 158.7 -491.9

5月13日 213.1 132.8 -353.6

5月12日 -100.2 83.5 5.8

5月 9日 -55.2 46.7 -3.9

5月 8日 -212.3 39.8 162.7

5月 7日 -326.0 61.0 252.8

5月 2日 -150.4 9.6 132.0

4月30日 -82.3 -20.6 88.7

4月29日 -159.6 88.7 57.5

4月28日 -116.6 73.8 51.1

4月25日 37.9 -255.6 199.9

4月24日 73.0 -121.1 50.2

4月23日 256.7 34.3 19.6

4月22日 106.8 11.3 -92.2

4月21日 75.5 -120.7 49.6

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本月以来 -288.2 532.2 296.2

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今年以来 -999.1 -260.2 1,246.6

---------------------------------------------- (完)
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