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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 15:33 BJT

全球金市：黄金受乌克兰局势升级推动小升，铂金和钯金续涨

现货铂金 小涨0.4%，报每盎司1,452.00美元，上日曾跳涨约1%，触及一个月高位。钯金 涨幅也为0.4%，隔夜时曾升至一周高点。

野村分析师在一报告中表示，南非方面的动荡表明“罢工可能会继续，因工会态度仍然较为强硬。”

0657GMT时，现货金 小涨0.2%，报每盎司1,294.81美元。

乌克兰政府军周二遭到亲俄分离主义分子的伏击，有七人被打死，为政府派兵镇压东部叛乱以来单次冲突中死亡人数最多的一次。

随着叛乱活动愈演愈烈，且俄罗斯吞并克里米亚，东西方关系受到严重影响，莫斯科也通过打击航天项目对美国的制裁展开报复，包括拒绝延长国际空间站的使用寿命。空间站项目曾是冷战结束后东西方合作的典范。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1294.81 2.07 0.16

现货银 19.5 0.02 0.1

现货铂金 1452 4.9 0.34

现货钯金 816.5 3.5 0.43

COMEX期金 1295.2 0.4 0.03

COMEX期银 19.58 0.033 0.17

汇率

欧元/美元 1.3718

美元指数 80.032

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/洪曦; 审校 于春红)
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