《全球汇市》欧元持稳在五周低点上方，关注英国央行报告和就业数据

**利差交易**
欧元从上周四以来已下跌约2%；上周四欧洲央行总裁德拉吉表示，如果最新通胀数据提供充足理由，央行下个月可能采取措施提振欧元区经济。
“在6月(欧洲央行)会议之前，欧元将持续逢高遭遇卖压，”Saxo Capital Markets外汇交易员Jeffrey Halley指出。
“欧元已变成利差交易融资货币的一种选择，这又加剧了卖压，”他称。
利差交易方面，投资者卖出欧元等低收益货币，为投资高收益货币和资产融资。
Halley补充道，如果欧洲央行6月暂不进一步采取刺激举措，欧元可能回升向近期交投区间顶部。
欧元兑澳元 触及近六个月低点1.4583澳元。
“自上周欧洲央行会议以来欧元抗跌性减弱，这表明欧元仍易受疲弱数据的影响，包括今天将公布3月欧元区工业生产，我们的分析师预估为下滑0.2%，”法国巴黎银行分析师在给客户的报告中写道。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3723 1.3702 +0.15 -0.16 1.3745
美元/日圆 102.15 102.25 -0.10 -2.99 105.30
欧元/日圆 140.16 140.10 +0.04 -3.09 144.63
美元/瑞郎 0.8888 0.8900 -0.13 -0.45 0.8928
英镑/美元 1.6868 1.6825 +0.26 +1.88 1.6556
美元/加元 1.0914 1.0902 +0.11 +2.77 1.0620
澳元/美元 0.9395 0.9357 +0.41 +5.41 0.8913
新西兰元/美元 0.8647 0.8624 +0.27 +5.37 0.8206
欧元/瑞郎 1.2197 1.2197 +0.00 -0.60 1.2271
欧元/英镑 0.8133 0.8141 -0.10 -1.98 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.9849 8.9730 +0.13 +1.55 8.8474
美元/挪威克朗 5.9144 5.9214 -0.12 -2.50 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李春喜/石冠兰/田建华/王翔琼；审校 高琦/艾茂林/张涛/杜明霞)