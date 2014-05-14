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货币新闻 | 2014年 5月 14日 星期三 16:10 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元触及16个月高点，等待英国央行公布通胀报告

欧元兑英镑 跌0.1%，报0.8133英镑，为2013年1月以来最低位。英镑/美元涨至1.6870美元，多头上看上周触及的1.6997美元的约五年高位。

许多分析师预计英央行将在其他全球主要央行之前开始紧缩周期。

Bank of Tokyo Mitsubishi全球市场研究欧洲主管Derek Halpenny称，“目前我们看多英镑，央行季度通胀报告和总裁卡尼的记者会，预计会巩固关于英央行将率先升息的市场观点。”

英镑贸易加权指数 接近五年半高位86.9。

周二有媒体报导称，如果欧洲央行下周下调通胀预估，那么德国央行愿意支持推出一系列刺激措施，欧元亦因此受到打压。

这巩固了欧洲央行下月将放宽政策的预期。(完)

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(编译 张涛/于春红; 审校 艾茂林/张涛)
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