中国新债：国开行下周一将在上证所增发至多40亿两期债，期限两及五年

路透上海5月14日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周一(19日)在上海证券交易所增发两期固息债，总额不超过40亿元人民币。其中两年期品种发行上限30亿元，五年期上限10亿元。
刊登在上海证券交易所的公告显示，上述两期债是国开行2013年第一期 和第二期 的增发债，上市后同对应的原债券合并交易。
具体发行条款如下：
2013年第一期增发 2013年第二期增发
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发行上限 30亿元 10亿元
期限/计息方式 两年固息 五年固息
招标时间 5月19日10:30-11:30
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式
起息日 2014年1月3日 2014年1月3日
缴款日 5月21日 5月21日
分销期 5/20-5/21 5/20-5/21
上市日 5月23日 5月23日
基本承销额 无 无
承销费 0.05% 0.10%
票面利率 5.80% 5.84%
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国开行于2013年底开始在上海证券交易所发行金融债，但银行间债市仍是其发债的主战场。除此之外，日前该行再新开金融债通过商业银行发行渠道，债券发行方式更加多样化。(完)
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(发稿 李宏薇；审校 张喜良)