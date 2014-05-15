修正-《独家新闻》欧洲央行计划6月降息并推出针对性措施，以刺激经济

(更正：因译文有误，内文第二个小标上方倒数第二段改为“LTRO的融资期限可能甚至长于三年，采取固定利率”，非“LTRO会按照固定利率实施三年以上时间”)

路透法兰克福5月14日 - 欧洲央行正在准备于6月会议上提出一套政策选项方案，其中包括调降央行所有利率，以及为刺激向中小企业贷款而设计的针对性措施。

五名知悉这些措施的消息人士详述了计划细节，措施可能涉及降息，其中欧洲央行存款利率可能破天荒地降至负值，另外还有一些刺激向中小企业贷款的针对性措施。

这套方案将为欧元区经济提供一些刺激，但比不上大规模量化宽松(QE)的巨大效应。欧洲央行要实施QE仍有一段距离。

其中一位不愿具名的消息人士指出，6月降息“差不多已成定局。”

另一名消息人士的说法类似，并表示“这将是主要央行之中实施负存款利率的先例。这会影响汇率。”

两名消息人士称将降息10-20个基点，可能三大指标利率都会调降。主要再融资利率目前为0.25%。

两名消息人士皆预期此举将会带动欧元汇率下滑，但他们称欧洲央行并未计算欧元可能下跌的幅度，同时也未设定目标汇价。

当被问及上述计画时，欧洲央行拒绝置评。

另一名消息人士则不太确定新的内部预估是否将促成欧洲央行采取行动，但其证实委员会正在讨论若决定行动的成套方案。部分分析师认为，欧洲央行小幅降息的影响力不大。

**促进贷款**

若欧洲央行决定降息，也打算采取下列措施之一：具有针对性的长期贷款操作(长期再融资操作/LTRO)，或者是宣布购买有资产担保的证券(ABS)的计画，当中包含中小企业贷款组合。

欧洲央行内部努力研究具有针对性的LTRO已有数周时间，其附带条件将会是达成增加银行对中小企业贷放的指标。

此次LTRO操作的融资期限可能比前两次更长。2011年末和2012年初，欧洲央行为避免融资紧张而推行三年期LTRO。

一位消息人士称，“如果希望对促进向小企业贷款产生影响，三年将是最短时间了。也可能会更长些。”

ABS购买计划是该举措的替换选项，按照该计划，欧洲央行将购买中小企业贷款捆绑套餐。两位消息人士称，这可能在6月公布，着眼于今年稍晚实施。

该第二选项背后的理念是在欧洲建立中小企业贷款市场，打包为ABS，从而使该市场更为壮大，更具流动性，帮助信用流向作为欧元区经济支柱的小型企业。

在制定这一购买计划的同时，欧洲央行也在游说巴塞尔的银行监管者，放松对持有高评级ABS的银行的资本要求。

五位消息人士中的一位称，购买ABS的想法仍在讨论中，但要进入实施阶段将需要时间，这一举措可能不会在6月公布。

另一位消息人士则表示，针对中小企业贷款证券化的ABS购买计划尚不成熟，还不到作出决定或在6月公布的时机，他并称，“可以预期的是LTRO的融资期限可能甚至长于三年，采取固定利率。”

当被问到促使银行向中小企业增加放贷的条件怎样实施时，该消息人士举例称，比如采取四年期的LTRO操作，设定25个基点的固定利率，并且如果银行达不到条件，将受到利率方面的惩罚。

**尚无量化宽松**

欧洲央行总裁德拉吉曾在4月24日讲话中阐述了央行可能对三种情景采取的应对方法，正在筹备的这些政策工具与德拉吉的陈述相一致。

对于由市场走势引发的货币政策的实际紧缩，比如欧元进一步走强，德拉吉称央行或以降息来应对。

对于将央行政策传导到欧元区各个领域所面临的问题，德拉吉称央行可以进行LTRO操作，旨在鼓励银行放贷，或者央行可以实施ABS资产购买计划。

第三种情景就是中长期通胀前景恶化，德拉吉在4月24日表示欧洲央行可以通过广泛的资产购买计划--即量化宽松(QE)来予以应对。

但数日之后，德拉吉在与德国议员开会时又淡化了很快采取量化宽松的可能性。

一位消息人士对路透表示，还不太可能施行量化宽松。但另一位消息人士称，可以想见央行会在今年晚些时候考虑实施更多举措。“当前还不会有量化宽松。但这只是现在的情况，秋季就算晚些时候了。如果准备妥当的话，可以想见那时会有更多举措推出。”（完）