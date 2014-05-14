东欧情势：乌克兰即将选出的新总统并不完全合法--俄罗斯官员

路透莫斯科5月14日 - 俄罗斯下议院议长周三在一次电视专访中表示，乌克兰将于5月25日选举出的总统并不完全合法。

他对俄罗斯国家新闻台Rossiya 24电视表示，“我们认为目前的乌克兰政权是非法的。当然，如果5月25日开展选举，那么由此建立的政权或当选总统，我认为其合法程度也并不充分。”(完) (编译 石冠兰; 审校 李春喜)