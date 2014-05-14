香港个股：裕元称越南厂暂时停工，股价一度重挫逾6%至近半年新低

路透香港5月14日 - 台资鞋履代工商--裕元工业（集团）有限公司 周三表示，其在越南的工厂暂时停工，因受到当地排华事件影响。裕元股价尾盘一度重挫逾6%至近半年来新低。

裕元投资者关系总监岑立向路透表示，目前尚不确定工厂何时恢复运作，但停工对于公司业务尚无重大影响。

裕元股价今日逆势走疲，收盘大跌4.95%至22.1港元，尾盘一度重挫6.24%触及21.80港元，为去年11月19日21.60港元以来最低。大盘恒生指数 则收高1.03%。

裕元为台湾宝成工业 持股49.98%的子公司，为主要运动品牌耐克 、阿迪达斯 等代工厂。

上周中国将一座大型石油钻井平台移入西沙群岛附近的水域，而越南也宣称对该海域享有主权。南海情势紧张导致越南发生排华事件，在越南投资最多的台资工厂首当其冲。

越南台商会总会长刘美德周三表示，台商在事件中财物及厂房损失至少数十亿美元，不只台商聚集最多的平阳省，包括邻近的西宁省、龙安省、胡志明、仁泽及同奈省等都传出台商厂房被侵入或烧毁，暴力事件有扩大趋势。

除了裕元，台湾的正新 、台纸 、远东新 也暂停当地的子公司工厂运作，以维护人员安全。

台湾外交部指出，目前在越南的台商约有三万多名，其中约80%集中在平阳及胡志明市的南部地区。外交部也呼吁越南人民自制，勿采非理性行为，破坏台商厂房设备及伤害台商人身安全，影响投资意愿

中国外交部则称中国已经启动应急机制，以保障在越南企业的安全

新加坡政府周三也表示，越南平阳省越南-新加坡工业园(VSIP)内的多家企业，遭人闯入及纵火。