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货币新闻 | 2014年 5月 14日 星期三 16:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--5月14日

路透伦敦5月14日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           197,475            -5,500
    锡             9,620              持平
    铅           192,175            -1,500
    锌           755,325            -2,650
    铝         5,282,125            -7,475
    镍           278,868              -126
    铝合金        53,240              -140
    NASAAC        62,540               -60
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品  库存数   库存分布     品   库存数据  库存分布
 种  据                    种             
 铜  <MCU-ST  <0#MCUSTX-L  铅   <MPB-STO  <0#MPBSTX-L
     OCKS>    OC-GRD>           CKS>      OC-GRD>
 铝  <MAL-ST  <0#MALSTX-L  锡   <MSN-STO  <0#MSNSTX-L
     OCKS>    OC-GRD>           CKS>      OC-GRD>
 锌  <MZN-ST  <0#MZNSTX-L  铝   <MAA-STO  <0#MAASTX-L
     OCKS>    OC-GRD>      合   CKS>      OC-GRD>
                           金             
 镍  <MNI-ST  <0#MNISTX-L  NAS  <MNA-STO  <0#MNASTX-L
     OCKS>    OC-GRD>      AA   CKS>      OC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 张明钧; 审校 艾茂林)
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