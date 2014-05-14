表格：LME金属库存最新变化--5月14日

《香港报摘》--信报4月27日
--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。
路透伦敦5月14日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨)： 品种 最新库存 变动 铜 197,475 -5,500 锡 9,620 持平 铅 192,175 -1,500 锌 755,325 -2,650 铝 5,282,125 -7,475 镍 278,868 -126 铝合金 53,240 -140 NASAAC 62,540 -60 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数 库存分布 品 库存数据 库存分布 种 据 种 铜 <MCU-ST <0#MCUSTX-L 铅 <MPB-STO <0#MPBSTX-L OCKS> OC-GRD> CKS> OC-GRD> 铝 <MAL-ST <0#MALSTX-L 锡 <MSN-STO <0#MSNSTX-L OCKS> OC-GRD> CKS> OC-GRD> 锌 <MZN-ST <0#MZNSTX-L 铝 <MAA-STO <0#MAASTX-L OCKS> OC-GRD> 合 CKS> OC-GRD> 金 镍 <MNI-ST <0#MNISTX-L NAS <MNA-STO <0#MNASTX-L OCKS> OC-GRD> AA CKS> OC-GRD> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 艾茂林)
--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。
================== 今日重要政经消息================= 4月27日（周四） 中国平安公布首季业绩。 青岛啤酒股份公布首季业绩。 中煤能源公布首季业绩。 上海石油化工股份公布首季业绩。 中石化油服公布首季业绩。 安徽皖通高速公路公布首季业绩。 中国中车公布首季业绩。 广发证券公布首季业绩。 万科企业公布首季业绩。 中集集团公布首季业绩。 招商银行公布首季业绩。 大众公用公布首季业绩。 复星医药公布首季业绩。 长城汽车公布首季业绩。 丽珠医药公布首季业绩。 上海医药公布首季业绩。 四川成渝高速公路公布首季业绩。 万洲国际公布首季业绩。 中国建设银行公布首季业绩。 中石油公布首季业绩。 中石化公布首季业绩。 中海油公布首季营运数据。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7804港元) 美股道琼工业指数周三收低21.03点，或0.1%，报20,975.09点 。因乐观的企业业绩被特朗普提议的下调企业税税率计划最终能否推行的 不确定所抵消。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 115.710 -0.62 14684 9.003 -0.74