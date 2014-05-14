中国债市：利率互换持续陡峭化反弹，短期料震荡待资金预期进一步明确

路透上海5月14日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三延续陡峭化反弹，与现券表现相近。尽管资金面维持稳定，但还有一个多月就到半年末时点，资金预期仍有一定不确定性，IRS短期料以震荡为主，受现券波动影响更大一些。

交易员并认为，IRS此前对资金预期转好已反应得较为充分，在目前资金价格相对稳定的情况下，下行欠缺动力，需待半年末资金面状况进一步明朗。

“又上去了，Repo(回购基准)5年昨天差不多在4.04%，现在4.11%，Repo1年到3.73%了，”广发银行交易员吴思捷称。

他并指出，IRS短期内下行空间相对有限，关键要看半年末时点以后的资金面到底怎么样，“如果要出现大的向下行情，要过了6月底，我觉得应该能平稳度过半年末。”

银行间资金市场周三主要质押式回购加权利率 小幅波动，三个月shibor持续走低。市场人士表示，当前市场流动性尚平稳，下周起受财税缴款等扰动会明显一些，市场预期谨慎乐观，21天期以上资金供不应求。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.5020/3.6060 3.6830/3.7670 3.8880/3.9737 4.0480/4.1407 4.0810/4.3010

上日 3.4873/3.5960 3.6300/3.7180 3.8300/3.9220 3.9800/4.0720 3.9807/4.2267

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变动 +0.0147/+0.0100 +0.0530/+0.0490 +0.0580/+0.0517 +0.0680/+0.0687 +0.1003/+0.0743

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。