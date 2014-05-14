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货币新闻 | 2014年 5月 14日 星期三 16:21 BJT

日股业绩：三菱UFJ金融集团2013/14财年集团净利大增逾15%

路透5月14日 - 三菱UFJ金融集团公布2013/14财年集团净利增长15.5%，为9,848.5亿日圆。(完) (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
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