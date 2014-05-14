版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 14日 星期三 16:58 BJT

英国金融市场：就业数据公布后英镑下跌，公债期货扩大涨幅

路透伦敦5月14日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，英债期货扩大涨幅，此前公布的英国就业数据普遍符合预期，促使部分多头投资者对英镑获利了结。

英镑兑美元 跌至日低1.6825美元，数据公布前约为1.6866美元。

数据公布后，欧元兑英镑 自16个月低点微升至0.8147英镑。

英国公债期货 在就业数据公布后扩大涨幅约20个跳动点，报110.68，日内上涨33个跳动点。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐