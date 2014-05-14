英国金融市场：就业数据公布后英镑下跌，公债期货扩大涨幅

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月27日
--港交所行政总裁李小加透露，新板的方案已在做最后的文字修改，很快会在董事会层面进行讨论，再向监管层征询意见，并争取在二季度推出市场咨询。
路透伦敦5月14日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，英债期货扩大涨幅，此前公布的英国就业数据普遍符合预期，促使部分多头投资者对英镑获利了结。
英镑兑美元 跌至日低1.6825美元，数据公布前约为1.6866美元。
数据公布后，欧元兑英镑 自16个月低点微升至0.8147英镑。
英国公债期货 在就业数据公布后扩大涨幅约20个跳动点，报110.68，日内上涨33个跳动点。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼；审校 于春红)
--港交所行政总裁李小加透露，新板的方案已在做最后的文字修改，很快会在董事会层面进行讨论，再向监管层征询意见，并争取在二季度推出市场咨询。
2352GMT * 美元/韩元纽约盘收在1132.0附近，亚洲盘收在1125.1 * 若今日波林格区间中点维持于1131.9，技术面信号将略受压抑 * 日线图一目均衡云区盘旋于1135.3上方，此处为阻力位 * 在1122.8的波林格下档通道，将吸引空头进场 * 朝鲜(北韩)紧张情势渐趋升温，可能支撑美元/韩元 * 韩国第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，预估为增长0.7% (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透上海4月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8967元附近，较上日贬值约122点。