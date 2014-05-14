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货币新闻 | 2014年 5月 14日 星期三 17:08 BJT

表格：欧元区3月工业生产较前月下滑0.3%，较上年同期下滑0.1%

路透布鲁塞尔5月14日 - 欧盟统计局周三公布：

* 欧元区3月工业生产较前月下滑0.3%，较上年同期下滑0.1%（路透调查预估分别为下滑0.3%和增长1.0%）--欧盟统计局

* 欧元区2月工业生产确认为较前月增长0.2，较上年同期增长1.7%

以下为详细数据(变动百分比)：

较前月

欧元区18国 2013年10月 11月 12月 2014年1月 2月 3月

整体产出 -0.5 1.4 -0.3 -0.1 0.2 -0.3

半成品 0.4 0.6 0.5 0.3 0.4 -0.8

能源 -3.1 2.5 -3.0 -1.9 -1.3 -0.4

资本财 -0.5 2.2 -0.6 0.5 0.0 -0.3

耐用消费品 -2.0 1.6 0.8 2.1 -0.8 0.0

非耐用消费品 0.4 0.3 0.0 0.3 0.7 -0.5

较上年同期

欧元区18国 2013年10月 11月 12月 2014年1月 2月 3月

整体产出 0.5 2.8 1.4 1.7 1.7 -0.1

半成品 1.4 3.0 3.3 3.3 3.9 2.2

能源 -2.9 0.3 -1.5 -5.8 -8.8 -11.9

资本财 1.5 4.3 2.2 5.3 4.0 2.6

耐用消费品 -4.8 -1.4 -1.6 1.9 0.5 -0.9

非耐用消费品 0.6 2.1 0.1 0.3 3.3 1.3

较前月变动百分比和较上年同期变动百分比是根据工作日调整来计算。(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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