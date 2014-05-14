表格：欧元区3月工业生产较前月下滑0.3%，较上年同期下滑0.1%

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月27日
--港交所行政总裁李小加透露，新板的方案已在做最后的文字修改，很快会在董事会层面进行讨论，再向监管层征询意见，并争取在二季度推出市场咨询。
路透布鲁塞尔5月14日 - 欧盟统计局周三公布：
* 欧元区3月工业生产较前月下滑0.3%，较上年同期下滑0.1%（路透调查预估分别为下滑0.3%和增长1.0%）--欧盟统计局
* 欧元区2月工业生产确认为较前月增长0.2，较上年同期增长1.7%
以下为详细数据(变动百分比)：
较前月
欧元区18国 2013年10月 11月 12月 2014年1月 2月 3月
整体产出 -0.5 1.4 -0.3 -0.1 0.2 -0.3
半成品 0.4 0.6 0.5 0.3 0.4 -0.8
能源 -3.1 2.5 -3.0 -1.9 -1.3 -0.4
资本财 -0.5 2.2 -0.6 0.5 0.0 -0.3
耐用消费品 -2.0 1.6 0.8 2.1 -0.8 0.0
非耐用消费品 0.4 0.3 0.0 0.3 0.7 -0.5
较上年同期
欧元区18国 2013年10月 11月 12月 2014年1月 2月 3月
整体产出 0.5 2.8 1.4 1.7 1.7 -0.1
半成品 1.4 3.0 3.3 3.3 3.9 2.2
能源 -2.9 0.3 -1.5 -5.8 -8.8 -11.9
资本财 1.5 4.3 2.2 5.3 4.0 2.6
耐用消费品 -4.8 -1.4 -1.6 1.9 0.5 -0.9
非耐用消费品 0.6 2.1 0.1 0.3 3.3 1.3
较前月变动百分比和较上年同期变动百分比是根据工作日调整来计算。(完)
(编译 田建华; 审校 艾茂林)
--港交所行政总裁李小加透露，新板的方案已在做最后的文字修改，很快会在董事会层面进行讨论，再向监管层征询意见，并争取在二季度推出市场咨询。
2352GMT * 美元/韩元纽约盘收在1132.0附近，亚洲盘收在1125.1 * 若今日波林格区间中点维持于1131.9，技术面信号将略受压抑 * 日线图一目均衡云区盘旋于1135.3上方，此处为阻力位 * 在1122.8的波林格下档通道，将吸引空头进场 * 朝鲜(北韩)紧张情势渐趋升温，可能支撑美元/韩元 * 韩国第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，预估为增长0.7% (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透上海4月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8967元附近，较上日贬值约122点。