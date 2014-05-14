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货币新闻 | 2014年 5月 14日 星期三 17:10 BJT

表格：瑞士5月ZEW投资者信心指数升至7.4

路透苏黎世5月14日 - 瑞士信贷和德国经济智库ZEW周三联合公布，瑞士5月ZEW投资者信心指数小幅升至7.4。

14年5月 14年4月 13年5月

预期指数(投资者信心) 7.4 7.0 2.2

现况指数 48.8 59.1 20.0 (完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
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