中港个股：工行称将加快个人住房贷款审批，实施差异化利率政策

《汇市简讯》美元/韩元走势或停滞；韩国第一季GDP好于预估
2352GMT * 美元/韩元纽约盘收在1132.0附近，亚洲盘收在1125.1 * 若今日波林格区间中点维持于1131.9，技术面信号将略受压抑 * 日线图一目均衡云区盘旋于1135.3上方，此处为阻力位 * 在1122.8的波林格下档通道，将吸引空头进场 * 朝鲜(北韩)紧张情势渐趋升温，可能支撑美元/韩元 * 韩国第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，预估为增长0.7% (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透北京5月14日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行 周三称，高度重视个人住房金融服务，将进一步合理配置贷款规模，及时满足客户的用款需求。同时，大力推广应用分类审批技术，进一步提高个人住房贷款的审查审批效率，加快个人住房贷款审批。
工行发布的新闻稿表示，该行在个人住房贷款的利率管理方面针对不同客户、不同项目实施差异化的利率政策，构建更加精细化、富有弹性的利率管理体系，对个人住房贷款实行合理定价。
“发展个人住房信贷是拉动经济增长、推进城镇化和落实普惠金融的重要举措，也是重点的民心工程。”工行有关负责人称。
新闻稿显示，截至4月末，工行的个人住房贷款余额达1.83万亿元人民币，比年初新增加1,272亿元。截至4月末的不良贷款率为0.27%，低于全部贷款的不良率水平。
中国央行副行长刘士余近日主持召开了住房金融服务专题座谈会，要求合理配置信贷资源，优先满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求；科学合理定价，综合考虑财务可持续、风险管理等因素，合理确定首套房贷款利率水平；提高服务效率，及时审批和发放符合条件的个人住房贷款；有效防范信贷风险，严格执行个人住房贷款各项管理规定，加强对住房贷款风险的监测分析。
财新周三报导称，对于房地产信贷风险，中国银监会的最新判断是：房地产贷款质量比较稳定，但一些风险苗头开始显现，区域性、结构性风险加大。严防虚假按揭贷款，严防以消费类贷款用于购买房产。 （完） (发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
2352GMT * 美元/韩元纽约盘收在1132.0附近，亚洲盘收在1125.1 * 若今日波林格区间中点维持于1131.9，技术面信号将略受压抑 * 日线图一目均衡云区盘旋于1135.3上方，此处为阻力位 * 在1122.8的波林格下档通道，将吸引空头进场 * 朝鲜(北韩)紧张情势渐趋升温，可能支撑美元/韩元 * 韩国第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，预估为增长0.7% (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透上海4月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8967元附近，较上日贬值约122点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/27 美国 发售七年期公债 4/27 意大利 标售中长期公债 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)