中港个股：工行称将加快个人住房贷款审批，实施差异化利率政策

路透北京5月14日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行 周三称，高度重视个人住房金融服务，将进一步合理配置贷款规模，及时满足客户的用款需求。同时，大力推广应用分类审批技术，进一步提高个人住房贷款的审查审批效率，加快个人住房贷款审批。

工行发布的新闻稿表示，该行在个人住房贷款的利率管理方面针对不同客户、不同项目实施差异化的利率政策，构建更加精细化、富有弹性的利率管理体系，对个人住房贷款实行合理定价。

“发展个人住房信贷是拉动经济增长、推进城镇化和落实普惠金融的重要举措，也是重点的民心工程。”工行有关负责人称。

新闻稿显示，截至4月末，工行的个人住房贷款余额达1.83万亿元人民币，比年初新增加1,272亿元。截至4月末的不良贷款率为0.27%，低于全部贷款的不良率水平。

中国央行副行长刘士余近日主持召开了住房金融服务专题座谈会，要求合理配置信贷资源，优先满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求；科学合理定价，综合考虑财务可持续、风险管理等因素，合理确定首套房贷款利率水平；提高服务效率，及时审批和发放符合条件的个人住房贷款；有效防范信贷风险，严格执行个人住房贷款各项管理规定，加强对住房贷款风险的监测分析。