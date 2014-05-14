台湾金融：金管会称银行业在越南曝险额度793亿台币，尚未发生损失

《汇市简讯》美元/韩元走势或停滞；韩国第一季GDP好于预估
2352GMT * 美元/韩元纽约盘收在1132.0附近，亚洲盘收在1125.1 * 若今日波林格区间中点维持于1131.9，技术面信号将略受压抑 * 日线图一目均衡云区盘旋于1135.3上方，此处为阻力位 * 在1122.8的波林格下档通道，将吸引空头进场 * 朝鲜(北韩)紧张情势渐趋升温，可能支撑美元/韩元 * 韩国第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，预估为增长0.7% (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透台北5月14日 - 针对越南排华事件越演越烈，台湾金管会主委曾铭宗周三表示，台资金融业在越南有53个分支机构，合计银行业在越南曝险额度为793亿台币，现在没有发生损失的情况。
他在参加一场研讨会后受访时指出，目前台湾金融业在越南状况良好，并未传出损失，因为银行若有重大损失会向金管会通报偶发事件重大损失，目前都没有收到通报。
市场关注越南排华事件后是否影响金管会鼓励金融业打“亚洲杯”的政策，曾铭宗则回应说，“眼光怎么这么短小，都看一天、两天、或少数事件，就说不出去打亚洲杯。”
至于越南排华暴动是否拖累台股表现，他也指出，初步理解上市柜公司到现在陆续回报的损失并不高，金融业曝险额度也不高，预估对台股影响不大。
曾铭宗并提及台资金融业在越南共有53个分支机构，其中包括10家分行、一家子行，保险业部分则有两家寿险及两家产险设立据点。
上周中国将一座大型石油钻井平台移入西沙群岛附近的水域，而越南也宣称对该海域享有主权。南海情势紧张导致越南发生排华事件，在越南投资最多的台资工厂首当其冲。
越南台商会总会长刘美德周三表示，台商在事件中财物及厂房损失至少数十亿美元，这还不包括停工造成的经济损失。排华暴力事件已有扩大至其他省份的趋势。 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
2352GMT * 美元/韩元纽约盘收在1132.0附近，亚洲盘收在1125.1 * 若今日波林格区间中点维持于1131.9，技术面信号将略受压抑 * 日线图一目均衡云区盘旋于1135.3上方，此处为阻力位 * 在1122.8的波林格下档通道，将吸引空头进场 * 朝鲜(北韩)紧张情势渐趋升温，可能支撑美元/韩元 * 韩国第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，预估为增长0.7% (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透上海4月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8967元附近，较上日贬值约122点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/27 美国 发售七年期公债 4/27 意大利 标售中长期公债 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)