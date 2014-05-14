台湾金融：金管会称银行业在越南曝险额度793亿台币，尚未发生损失

路透台北5月14日 - 针对越南排华事件越演越烈，台湾金管会主委曾铭宗周三表示，台资金融业在越南有53个分支机构，合计银行业在越南曝险额度为793亿台币，现在没有发生损失的情况。

他在参加一场研讨会后受访时指出，目前台湾金融业在越南状况良好，并未传出损失，因为银行若有重大损失会向金管会通报偶发事件重大损失，目前都没有收到通报。

市场关注越南排华事件后是否影响金管会鼓励金融业打“亚洲杯”的政策，曾铭宗则回应说，“眼光怎么这么短小，都看一天、两天、或少数事件，就说不出去打亚洲杯。”

至于越南排华暴动是否拖累台股表现，他也指出，初步理解上市柜公司到现在陆续回报的损失并不高，金融业曝险额度也不高，预估对台股影响不大。

曾铭宗并提及台资金融业在越南共有53个分支机构，其中包括10家分行、一家子行，保险业部分则有两家寿险及两家产险设立据点。

上周中国将一座大型石油钻井平台移入西沙群岛附近的水域，而越南也宣称对该海域享有主权。南海情势紧张导致越南发生排华事件，在越南投资最多的台资工厂首当其冲。