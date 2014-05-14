更新版1-日本个股：索尼誓言要深化企业重整，预计将连续第二年亏损

索尼预计2014/15财年净亏损500亿日圆(4.89亿美元)，为七年内的第六次亏损。

索尼表示，截至3月31日的2014/15财年营业利润预计将较上年水准增加四倍以上至1,400亿日圆(13.7亿美元)，低于汤森路透StarMine访问的20位分析师平均预估的2,270亿日圆。

2013/14财年，索尼净亏损1,284亿日圆，与自身预计的1,300亿日圆相差不多。

索尼社长兼CEO平井一夫在两年前上任时曾誓言，要带领公司扭亏为盈。但该企业旗舰部门持续亏损，让投资者感到失望，和同业Panasonic 与夏普 间的对比也处于不利地位。Panasonic与夏普已经从消费电子部门的巨亏中恢复。(完) (编译 高琦/洪曦; 审校 王洋/张涛)