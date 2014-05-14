圣彼得堡国际经济论坛开幕在即，部分西方商业领袖表示弃会

《汇市简讯》美元/韩元走势或停滞；韩国第一季GDP好于预估
2352GMT * 美元/韩元纽约盘收在1132.0附近，亚洲盘收在1125.1 * 若今日波林格区间中点维持于1131.9，技术面信号将略受压抑 * 日线图一目均衡云区盘旋于1135.3上方，此处为阻力位 * 在1122.8的波林格下档通道，将吸引空头进场 * 朝鲜(北韩)紧张情势渐趋升温，可能支撑美元/韩元 * 韩国第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，预估为增长0.7% (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科/伦敦5月13日 - 随着俄罗斯与西方在乌克兰问题上的分歧加大，11名原计划5月22-24日出席圣彼得堡国际经济论坛的欧美商界领袖将不参加该论坛。
大多数公司拒绝透露原因，只有一家公司称高管放弃参加该论坛的原因是政治局势紧张。
放弃参加该论坛的商界领袖包括康菲 、空中客车 、Visa 、美国铝业 、西门子 、花旗集团 、摩根士丹利 、国际纸业 、百事可乐 、意大利埃尼集团 和贝恩等。
康菲首席执行官Ryan Lance表示，与美国政府交谈后，决定不出席该论坛。
“和很多美国CEO与行业领袖一样，美国国务院也与我们进行了接触，并谈到了很多他们的担忧。因此，基于一些担忧和意见，我决定今年不参加这一论坛。”Lance周二在公司年度会议后对记者说道。
论坛网站显示，包括高盛 首席执行官Lloyd Blankfein在内的十几名西方商业领袖仍将参加该论坛，但消息人士称一些商业领袖打算退出。高盛拒绝评论。
商业消息人士指出，商业领袖放弃参加该论坛可能被俄罗斯总统普京视为耍手段，可能影响这些企业在俄罗斯的业务。
“我相信论坛将在友好的气氛下举行，任何人的退出都不会破坏气氛。”俄罗斯经济发展部副部长Sergey Belyakov在论坛网站上发布的视频中说道。
“很多企业确认参加，我们认为参加者的质量和数量没有问题。约有6,000人确认参加，其中很多都是《福布斯》以及《财富》排名中上榜的俄罗斯和外国企业高管。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
2352GMT * 美元/韩元纽约盘收在1132.0附近，亚洲盘收在1125.1 * 若今日波林格区间中点维持于1131.9，技术面信号将略受压抑 * 日线图一目均衡云区盘旋于1135.3上方，此处为阻力位 * 在1122.8的波林格下档通道，将吸引空头进场 * 朝鲜(北韩)紧张情势渐趋升温，可能支撑美元/韩元 * 韩国第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，预估为增长0.7% (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透上海4月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8967元附近，较上日贬值约122点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/27 美国 发售七年期公债 4/27 意大利 标售中长期公债 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)