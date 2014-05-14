圣彼得堡国际经济论坛开幕在即，部分西方商业领袖表示弃会

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科/伦敦5月13日 - 随着俄罗斯与西方在乌克兰问题上的分歧加大，11名原计划5月22-24日出席圣彼得堡国际经济论坛的欧美商界领袖将不参加该论坛。

大多数公司拒绝透露原因，只有一家公司称高管放弃参加该论坛的原因是政治局势紧张。

放弃参加该论坛的商界领袖包括康菲 、空中客车 、Visa 、美国铝业 、西门子 、花旗集团 、摩根士丹利 、国际纸业 、百事可乐 、意大利埃尼集团 和贝恩等。

康菲首席执行官Ryan Lance表示，与美国政府交谈后，决定不出席该论坛。

“和很多美国CEO与行业领袖一样，美国国务院也与我们进行了接触，并谈到了很多他们的担忧。因此，基于一些担忧和意见，我决定今年不参加这一论坛。”Lance周二在公司年度会议后对记者说道。

论坛网站显示，包括高盛 首席执行官Lloyd Blankfein在内的十几名西方商业领袖仍将参加该论坛，但消息人士称一些商业领袖打算退出。高盛拒绝评论。

商业消息人士指出，商业领袖放弃参加该论坛可能被俄罗斯总统普京视为耍手段，可能影响这些企业在俄罗斯的业务。

“我相信论坛将在友好的气氛下举行，任何人的退出都不会破坏气氛。”俄罗斯经济发展部副部长Sergey Belyakov在论坛网站上发布的视频中说道。

“很多企业确认参加，我们认为参加者的质量和数量没有问题。约有6,000人确认参加，其中很多都是《福布斯》以及《财富》排名中上榜的俄罗斯和外国企业高管。”（完）