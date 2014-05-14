版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 14日 星期三 17:13 BJT

日本评等：惠誉确认日本长期本外币IDR为'A+'，展望负面

(以下摘自评级机构惠誉发布的声明)

路透5月14日 - 惠誉确认日本长期外币和本币发行人违约评等(IDR)为'A+'，优先无担保外币与本币债券发行评级亦为'A+'。长期IDR展望为负面。国家上限评等确认为'AA+'，短期外币IDR为'F1+'。(完) (编译 王翔琼；审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐