香港个股：中信泰富正与淡马锡等战略伙伴洽谈认购新股，总金额逾300亿港元

路透香港5月14日 - 中信泰富 早前已公布拟进行配股集资作为收购母公司资产的部份资金，该公司周三发出的股东通函指出，正与若干有长期合作关系的战略伙伴洽谈认购其新股，当中包括淡马锡 ，预计认购总金额超过300亿港元，约占配售总规模的一半。

中信泰富上月中宣布拟斥资2,269亿元人民币（约2,865亿港元）向母公司收购100%中信股份，达至将集团整体上市。中信泰富将按每股13.48港元发行逾165.78亿股股份，向中信集团发行价值1,770亿元人民币的股份支付部份对价，余额约499亿元人民币（约630亿港元）以现金支付，将透过向机构投资者发行相若等值的新股筹集。

公司在股东通函中称，淡马锡是公司目前正在谈判可能参与配售的潜在投资者之一，而公司独立非执行董事科尔在淡马锡国际担任总裁，为避免利益冲突，科尔未有加入为独立董事委员会成员。独立董事委员会是为中信泰富独立股东就收购案提供建议和推荐意见。

中信泰富表示，配售可能通过配售代理及潜在投资者直接认购，而公司正与若干有长期合作关系的战略伙伴洽谈认购股份，预计总认购金额超过300亿港元。