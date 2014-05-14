欧洲个股：德国安联财务长称，马航失踪航班造成的冲击达3,000万美元

路透法兰克福5月14日 - 德国保险业巨擘安联 周三表示，马来西亚航空 3月失踪航班所造成的冲击为3,000万美元，约为保险市场损失金额的9%。

安联财务长Dieter Wemmer周三在与多位记者召开电话会议时表示，该航班对保险业造成的整体损失金额约为3.5亿美元，高于原先预期，因搜寻飞机的成本垫高了相关损失。