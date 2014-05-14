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货币新闻 | 2014年 5月 14日 星期三 17:53 BJT

警方称歌手比伯被指控企图抢劫

(本文由路透中文网编译提供)

路透5月13日 - 洛杉矶警方官员周二称，歌手贾斯汀·比伯被指控企图抢劫。此前媒体报导称比伯曾试图抢夺一名年轻女性的手机。

洛杉矶警方发言人Rosario Herrera表示，现年20岁的比伯并未被逮捕或盘问。比伯的发言人并未立即予以置评。

Herrera指出，警方已经对报案者进行了询问。事情发生于周一晚间10：30左右，地点在洛杉矶Van Nuys地区。

媒体引述警官Paul McLaughlin的话报导称，比伯被控企图抢夺一名年轻女性的手机。

报案时间为周二。（完）

编译：李富强 发稿：王琛
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