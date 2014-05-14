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货币新闻 | 2014年 5月 14日 星期三 18:05 BJT

欧洲央行：执委莫尔许称，ECB此前没有未来也不会有汇率目标

路透柏林5月14日 - 欧洲央行执委会成员莫尔许周三表示，欧洲央行此前没有未来也不会有汇率目标，但在低利率的环境下汇率的重要性加大。(完)
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