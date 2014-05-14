中港个股：交行董事长等高管以自有资金买入该行A股，为上市银行首例

《中国报摘》--中国证券报4月27日
--中共中央总书记习近平主持维护国家金融安全学习时强调，总体看，中国金融形势是良好的，金融风险是可控的。同时，在国际国内经济下行压力因素综合影响下，中国金融发展面临不少风险和挑战。对存在的金融风险点，一定要胸中有数，增强风险防范意识，未雨绸缪，密切监测，准确预判，有效防范，不忽视一个风险，不放过一个隐患。
路透上海5月14日 - 以资产计中国第五大银行--交通银行 周三表示，该行13位董事和高级管理人员分别于周二和周三以自有资金从二级市场购入该行A股股票，合计56.31万股。这 是国内上市银行高管首次集体从二级市场自费购买公司股票。
刊登在联交所的公告显示，本次高管购股的成交价格区间为每股3.75元-3.77元人民币，包括董事长牛锡明，副董事长、行长彭纯，候任监事长宋曙光，执行董事、副行长钱文挥，执行董事、副行长、首席财务官于亚利等均参与此次购股行动，其中牛锡明和彭纯分别购入10.6万股和10万股。
公告称，这些董事和高级管理人员自愿承诺将本次购入的股票自买入起锁定三年。
业内人士指出，交行董事和高管集体买入股票，反映出管理层对该行发展前景的信心，显示出管理层看好该行整体业务的持续稳健增长。
目前国内A股市场上，银行股估值相当低，股价低于净资产已成普遍，主要是因投资者担忧银行业未来随着经济结构转型而带来的坏帐风险上升，以及未来潜在的再融资压力等。
交行A股周三收报3.77元，过去一个月累计下跌3.3%。该行去年末每股净资产为5.65元。（完） (发稿 林琦; 审校 毕晓雯)
--中共中央总书记习近平主持维护国家金融安全学习时强调，总体看，中国金融形势是良好的，金融风险是可控的。同时，在国际国内经济下行压力因素综合影响下，中国金融发展面临不少风险和挑战。对存在的金融风险点，一定要胸中有数，增强风险防范意识，未雨绸缪，密切监测，准确预判，有效防范，不忽视一个风险，不放过一个隐患。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月27-28日 1500 加拿大预算收支(亿加元) 2月 -- 盈余12.4 财年迄今预算收支(亿加元) -- 赤字127.5 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% -- 日本央行利率决定 -- 负0.10% 负0.10% 0600 德国Gfk消费者信心指数
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月27日出版的当期「老谢开讲」专栏) 执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，在这次法国总统大选中，标榜着中间立场，「既非左，也非右」的三十九岁「向前行」（En Marche）创党主席马克宏（Emmanuel Macron），以二三．○一％的得票胜出，与得票二一．四％的极右阵线联盟候选人勒朋（Marine Le Pen），双双晋级到五月七日的第二轮投票。