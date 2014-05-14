欧洲金融市场：英镑跌英债上涨，因该国央行通胀报告推后升息预期

《全球主要国家债券发行预告》--4月27日-5月4日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/27 美国 发售七年期公债 4/27 意大利 标售中长期公债 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)
路透伦敦5月14日 - 英镑兑美元周三急速跌至一个月低点，英国公债期货则劲扬，因英国央行此前发布的季度通胀报告浇熄了该行近期收紧货币政策的预期。
英镑/美元 降至一个月低点1.6759，报告出炉前报约1.6820美元。
欧元/英镑 升至日高0.8184英镑，报告公布前报约0.8159英镑。
交易商称，英镑下跌反映出市场重新对英国央行升息预期进行押注。2014/15年的英镑隔夜拆借利率全线下滑 ，因投资者推后英国央行升息时间预期。
在通胀报告公布前，SONIA曲线显示投资者预期英国央行可能在九个月后升息，现在则推迟到十个月以后才可能升息。
英国6月公债期货 扩大涨幅，最新报111.10，日内涨幅为75个跳动点。
德国公债期货升至日高145.79，日内上涨48个跳动点。欧元区其他国家公债收益率也都下滑。（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/27 美国 发售七年期公债 4/27 意大利 标售中长期公债 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)
--中共中央总书记习近平主持维护国家金融安全学习时强调，总体看，中国金融形势是良好的，金融风险是可控的。同时，在国际国内经济下行压力因素综合影响下，中国金融发展面临不少风险和挑战。对存在的金融风险点，一定要胸中有数，增强风险防范意识，未雨绸缪，密切监测，准确预判，有效防范，不忽视一个风险，不放过一个隐患。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月27-28日 1500 加拿大预算收支(亿加元) 2月 -- 盈余12.4 财年迄今预算收支(亿加元) -- 赤字127.5 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% -- 日本央行利率决定 -- 负0.10% 负0.10% 0600 德国Gfk消费者信心指数