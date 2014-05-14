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货币新闻 | 2014年 5月 14日 星期三 18:15 BJT

欧洲金融市场：英镑跌英债上涨，因该国央行通胀报告推后升息预期

路透伦敦5月14日 - 英镑兑美元周三急速跌至一个月低点，英国公债期货则劲扬，因英国央行此前发布的季度通胀报告浇熄了该行近期收紧货币政策的预期。

英镑/美元 降至一个月低点1.6759，报告出炉前报约1.6820美元。

欧元/英镑 升至日高0.8184英镑，报告公布前报约0.8159英镑。

交易商称，英镑下跌反映出市场重新对英国央行升息预期进行押注。2014/15年的英镑隔夜拆借利率全线下滑 ，因投资者推后英国央行升息时间预期。

在通胀报告公布前，SONIA曲线显示投资者预期英国央行可能在九个月后升息，现在则推迟到十个月以后才可能升息。

英国6月公债期货 扩大涨幅，最新报111.10，日内涨幅为75个跳动点。

德国公债期货升至日高145.79，日内上涨48个跳动点。欧元区其他国家公债收益率也都下滑。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)
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