英国央行：总裁卡尼称经济开始恢复正常

《全球主要国家债券发行预告》--4月27日-5月4日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/27 美国 发售七年期公债 4/27 意大利 标售中长期公债 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)
路透5月14日 - 英国央行总裁卡尼称：
* 经济开始恢复正常
* 货币政策委员会(MPC)预测，企业投资、实质工资上涨及生产力增长将支撑经济持续扩张
* 失业率仍远高于我们预估的均衡水准
* 闲置产能的预估某种程度上有些谨慎
* 相比于最近,闲置产能的利用速度可能会更慢
* 需要三年时间生产力增长才能恢复至危机前水平
* 不想证实某些市场利率看法是否正确，在经济恢复至足够正常时会调整利率
* 货币政策不是应对楼市泡沫刚开始时的合适工具
* 货币政策是应对金融稳定风险的最后防线
* 金融政策委员会(FPC)在考虑楼市时，应考虑到抵押贷款审批标准已经完善
* 金融稳定风险主要集中在楼市
* 实质薪资增长还没有发生，预计会看到
* 英镑持续强势将挑战英国经济扩张的平衡
* 近期的汇率波动已经反映出不同的复苏力度
* 英镑走强将影响净出口增长出现的时间点。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/27 美国 发售七年期公债 4/27 意大利 标售中长期公债 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)
--中共中央总书记习近平主持维护国家金融安全学习时强调，总体看，中国金融形势是良好的，金融风险是可控的。同时，在国际国内经济下行压力因素综合影响下，中国金融发展面临不少风险和挑战。对存在的金融风险点，一定要胸中有数，增强风险防范意识，未雨绸缪，密切监测，准确预判，有效防范，不忽视一个风险，不放过一个隐患。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月27-28日 1500 加拿大预算收支(亿加元) 2月 -- 盈余12.4 财年迄今预算收支(亿加元) -- 赤字127.5 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% -- 日本央行利率决定 -- 负0.10% 负0.10% 0600 德国Gfk消费者信心指数