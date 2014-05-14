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货币新闻 | 2014年 5月 14日 星期三 18:43 BJT

英国央行：总裁卡尼称经济开始恢复正常

路透5月14日 - 英国央行总裁卡尼称：

* 经济开始恢复正常

* 货币政策委员会(MPC)预测，企业投资、实质工资上涨及生产力增长将支撑经济持续扩张

* 失业率仍远高于我们预估的均衡水准

* 闲置产能的预估某种程度上有些谨慎

* 相比于最近,闲置产能的利用速度可能会更慢

* 需要三年时间生产力增长才能恢复至危机前水平

* 不想证实某些市场利率看法是否正确，在经济恢复至足够正常时会调整利率

* 货币政策不是应对楼市泡沫刚开始时的合适工具

* 货币政策是应对金融稳定风险的最后防线

* 金融政策委员会(FPC)在考虑楼市时，应考虑到抵押贷款审批标准已经完善

* 金融稳定风险主要集中在楼市

* 实质薪资增长还没有发生，预计会看到

* 英镑持续强势将挑战英国经济扩张的平衡

* 近期的汇率波动已经反映出不同的复苏力度

* 英镑走强将影响净出口增长出现的时间点。(完)
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