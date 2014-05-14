台湾汇市：台币实质交投因外资汇入由贬转升，但短线量能尚未明显放大

* 外资连两日午后汇入令实质交投趋升 * 进出口商交投清淡，后续关注外资动向 * 明日实质交投区估在30.080-30.150 路透台北5月14日 - 台币兑美元 周三实质交投午后由贬转升。交易员 认为，外资连续两日午后汇入，激励台币午后转为趋升，若外资汇入动能持续，台币实质交 投料向30.100靠拢。 汇银人士指出，由于目前进、出口商交投较显清淡，盘面现由外资主导，而近日美国道 琼指数 创新高带动台股走扬、外资买超台股幅度也扩大，皆有利于台币实质交投区间 偏升，不过短线量能并未明显放大，台币实质交易料未脱既有区间盘整格局。 “现在就顺外资的势而为。”一本地大型银行交易员说。 交易员指出，这波外资汇入量能是否持续攸关台币后市，若外资持续汇入，明天台币实 质交投或有机会靠向30.100，但要进一步突破30.100则须视外资汇入量能够不够大而定。 汇银人士预估，明日台币实质交易区间在30.080-30.150；今日台币实质交易区间主要 在30.138-30.181，上日则在30.163-30.181。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度转 为较上日扩大；一个月远汇报价 盘后来到30.070/30.090左右，上日纽约盘收 在30.170。 台湾股市 周三收高0.65%；外资及陆资在台股买超77.20亿台币，连续两个交易 日买超共计112.66亿台币。 新兴汇市部分，印尼卢比周三在亚洲货币中引领风骚，此前印尼总统候选人、雅加达首 都特区省长佐科获得一主要政党的支持。韩元兑美元 则是挫跌0.6%，创近三个月 来最大单日跌幅。交易商怀疑外汇当局“强力”干预以阻止韩元升值。 本周余日全球重要经济事件及数据： 5/14(三)：欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许讲话、美国抵押贷款市场指数； 5/15(四)：美联储主席叶伦在全国小型企业周活动讲话、日本央行总裁黑田东彦讲话、 美国4月消费者物价指数(CPI)、美国一周初请失业金人数、美国4月工业生产、台湾上市柜 企业公布首季财报截止日； 5/16(五)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济演讲、欧洲央行执委科尔 发表演说、美国4月房屋开工年率、美国4月建筑许可年率、美国路透/密西根大学消费者信 心指数5月初值、美国ECRI经济领先指标。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.220 30.212 30.138-30.220 30.212 6.18 5.77 元太外汇经纪公司 30.215 30.205 30.138-30.215 30.205 2.98 2.82 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.045/-0.035 -0.015/-0.005 美元/台币六个月期 -0.190/-0.160 -0.150/-0.125 (完)