《中国债市每日综述》现券收益率加速反弹，短线调整压力仍存

* 现券收益率继续全面反弹，长端金融债升幅明显

* 债市短线调整压力仍存，但中长期走势机构显分歧

* 关注短期缴税因素及半年末时点资金面波动状况

路透上海5月14日 - 中国银行间债市周三现券继续调整，收益率加速反弹。市场人士表示，债市技术性调整还在延续，中长端金融债收益率涨幅近7-9bp(基点)，料短期内债市调整压力难减，而中长期走势机构看法分歧犹存。

他们并认为，短期内流动性预期暂成为左右现券走势的重要因素，缴税因素及半年末时点背景下，资金面如何变化成为关注焦点。

“昨天的(行情)延续，收益率下得快，起得快，都是情绪在做怪。”上海一银行交易员表示，后面走势并不是很看好，通胀会起来，宏观经济会一直稳着，货币政策也不会太宽松，即使"宽"也是预期之内，均不支持收益率大幅下探。

华南一银行交易员表示，债市收益率反弹速度是快了点，但必然会出现技术性回调；二级市场抛盘更多的是去年账上获利了结的现券品种，而今日新债显示一级市场配置需求仍有，可见当前一、二级市场并没有可比性。

稍早招标的七年期续发国债收益率略低于预期，近1.8倍的投标倍数，属于正常发行量下的中性水平。

亦有机构持不同看法，中信证券最新研究报告指出，交易盘获利了结、锁定收益的冲动和配置盘观望，对5-6月资金面紧张的预期和对前期下行过快的消化，共同导致利率债收益率下行阻力明显增大。

但由于经济下行条件下，金融机构风险偏好下行趋势未改；一些机构拉长久期的需求仍然存在；价格型宽松的趋势仍将持续，引导市场情绪回升等因素将引导利率继续下行。

“即使利率债短期下行可能受到阻碍，但是中长期下行趋势并没有改变。”报告认为。

银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 0#CNYIRS7R=CFXS 周三延续陡峭化反弹，与现券表现相近。尽管资金面维持稳定，但还有一个多月就到半年末时点，资金预期仍有一定不确定性，IRS短期料以震荡为主，受现券波动影响更大一些。

剩余期限约9.70年的固息国开债最新成交收益率 为5.1600%，上日尾盘为5.0300%。中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报93.014元，较上日结算价跌0.162元，或0.17%。

**资金面预期谨慎乐观**

银行间资金市场周三主要质押式回购加权利率 CNREPO=CFXS 小幅波动，三个月shibor持续走低。市场人士表示，当前市场流动性尚平稳，下周起受财税缴款等扰动会明显一些，市场预期谨慎乐观，21天期以上资金供不应求。

“资金还好，适度平稳。”一国有银行交易员称，“14天以内的资金都是敞开供给，21天以上期限的供给就比较一般了，需求还是挺旺的。市场对月底还是有担心，主要是财政缴款。”

他进一步指出，并不认为财税缴款会带来特别大的问题，不过，虽然预计未来公开市场会净投放扶助，然4,000-5,000亿元人民币的税款上缴，注定还是会造成时点冲击的。此外，有望即将重启的新股IPO(首次公开发行)或叠加边际冲击，还是要引起注意。

根据税法，年度结束后的五个月内，企业需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,884.06亿元，上日为9,628.95亿元；其中隔夜品种成交7,723.99亿元，上日为7,937.32亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.3748 2.3543 +2.05 7,723.99

七天 3.2036 3.1815 +2.21 723.01

14天 3.2000 3.2254 -2.54 188.55

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.1350 2.8750 +0,026.00 2,414.74

七天 3.4800 3.4750 +0.50 256.26

14天 3.5000 3.3500 +15.00 38.41

回购定盘利率

其中:隔夜 2.3700 2.3530 +1.70 --

七天 3.2400 3.1813 +5.87 --

14天 3.2234 3.2500 -2.66 --

Shibor

其中:隔夜 2.3666 2.3500 +1.66 --

七天 3.2360 3.1810 +5.50 --

三个月 5.3198 5.3414 -2.16 --