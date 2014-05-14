香港个股：利丰称其部份在越南的供应商已暂时停工，受当地排华事件影响

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月27日
--港交所行政总裁李小加透露，新板的方案已在做最后的文字修改，很快会在董事会层面进行讨论，再向监管层征询意见，并争取在二季度推出市场咨询。
路透香港5月14日 - 环球消费品出口及物流集团香港利丰 周三称，受到越南排华事件响，其在越南的部份供应商已暂时停工。
利丰公司发言人称停工为预防性措施，但他未提供进一步细节。
为沃尔玛 、Kohl's Corp 等大型连锁店采购的利丰周三收涨1.86%至10.98港元；大盘恒生指数 收高1.03%。
中国与越南在南海争端，导致越南数个省份出现攻击华人工厂的暴力事件，包括台资聚集最多的平阳省，以及邻近的西宁省、龙安省、胡志明、仁泽及同奈省等。部份受影响的工厂暂时停工，以维护人员安全。
为主要运动品牌耐克 、阿迪达斯 等代工的台资企业裕元工业（集团）有限公司 亦称，其越南工厂已暂时停工，未知何时可复工。
针对中国和越南在南中国海发生摩擦，中国外交部长王毅称，两国正在就目前事态进行必要沟通，中方正敦促越方冷静下来，尊重中国的主权和管辖权，不要试图将局势进一步复杂化和扩大化。 （完） (记者 郭经伟／李珊珊; 审校 曾祥进)
--港交所行政总裁李小加透露，新板的方案已在做最后的文字修改，很快会在董事会层面进行讨论，再向监管层征询意见，并争取在二季度推出市场咨询。
2352GMT * 美元/韩元纽约盘收在1132.0附近，亚洲盘收在1125.1 * 若今日波林格区间中点维持于1131.9，技术面信号将略受压抑 * 日线图一目均衡云区盘旋于1135.3上方，此处为阻力位 * 在1122.8的波林格下档通道，将吸引空头进场 * 朝鲜(北韩)紧张情势渐趋升温，可能支撑美元/韩元 * 韩国第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，预估为增长0.7% (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透上海4月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8967元附近，较上日贬值约122点。