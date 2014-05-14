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货币新闻 | 2014年 5月 14日 星期三 18:02 BJT

香港个股：利丰称其部份在越南的供应商已暂时停工，受当地排华事件影响

路透香港5月14日 - 环球消费品出口及物流集团香港利丰 周三称，受到越南排华事件响，其在越南的部份供应商已暂时停工。

利丰公司发言人称停工为预防性措施，但他未提供进一步细节。

为沃尔玛 、Kohl's Corp 等大型连锁店采购的利丰周三收涨1.86%至10.98港元；大盘恒生指数 收高1.03%。

中国与越南在南海争端，导致越南数个省份出现攻击华人工厂的暴力事件，包括台资聚集最多的平阳省，以及邻近的西宁省、龙安省、胡志明、仁泽及同奈省等。部份受影响的工厂暂时停工，以维护人员安全。

为主要运动品牌耐克 、阿迪达斯 等代工的台资企业裕元工业（集团）有限公司 亦称，其越南工厂已暂时停工，未知何时可复工。

针对中国和越南在南中国海发生摩擦，中国外交部长王毅称，两国正在就目前事态进行必要沟通，中方正敦促越方冷静下来，尊重中国的主权和管辖权，不要试图将局势进一步复杂化和扩大化。 （完） (记者 郭经伟／李珊珊; 审校 曾祥进)
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