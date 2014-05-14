银行观点：沪港通有望带动香港人民币外汇日交易量增约两成--恒生

《汇市简讯》美元/韩元走势或停滞；韩国第一季GDP好于预估
2352GMT * 美元/韩元纽约盘收在1132.0附近，亚洲盘收在1125.1 * 若今日波林格区间中点维持于1131.9，技术面信号将略受压抑 * 日线图一目均衡云区盘旋于1135.3上方，此处为阻力位 * 在1122.8的波林格下档通道，将吸引空头进场 * 朝鲜(北韩)紧张情势渐趋升温，可能支撑美元/韩元 * 韩国第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，预估为增长0.7% (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透香港5月14日 - 香港恒生银行 周三称，中港股市双向交易机制“沪港通”正式实施后，有望带动香港的人民币外汇每日交易量增长约两成，并提升人民币流转速度。
恒生银行执行董事兼环球银行及资本市场业务主管冯孝忠在记者会上称，现时香港同业市场的人民币外汇每日交易量约50-60亿美元，港股通（内地投资港股）每日投资额度大概相当于17亿美元，若用尽每日额度，有望带动本港人民币外汇每日交易量增长约两成，令银行外汇收益增加。
“对人民币资金池的影响属中性，但资金加强对流后，人民币的流转率将会提升，对于推动人民币的跨境使用和国际化起了关键作用。”他说。
恒生银行旗下恒生证券正在积极准备参与沪股通（香港投资A股），预计最快下月可以进行新交易系统测试工作，而恒生证券与广州证券合资的广州广证恒生证券研究所将提供A股研究，这是香港券商之中仅有的合资证券谘询牌照。现时恒生证券拥有数十万名客户。
冯孝忠称，随着沪港通的实施，香港居民每日兑换人民币两万元的上限有望放宽，意味着银行客户利用现有帐户换汇投资A股的弹性加大，而毋须透过于券商的帐户投资A股。
他并称，期望未来沪港通的投资额度将会逐渐提高，本地股市流动性将会进一步增强。
“沪港通是个人资本帐开放的主要平台，相信在证明渠道是风险可控后，内地会加快开放步伐，如扩大至其他市场和期货。”他说。
广证恒生研究所副总经理兼首席研究官袁季称，金融业H股相对于A股有溢价，而金融股占A股总值约30%，因此沪港通将给A股市场估值带来实质性的影响。
中国证监会与香港证监会4月初联合公布将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间。沪股通总额3,000亿元人民币（每日130亿元），港股通总额2,500亿元人民币（每日105亿元）。
两地交易所亦已公布沪港通交易细节安排，包括投资额度计算，惟资本增值税等税制则有待厘清。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
2352GMT * 美元/韩元纽约盘收在1132.0附近，亚洲盘收在1125.1 * 若今日波林格区间中点维持于1131.9，技术面信号将略受压抑 * 日线图一目均衡云区盘旋于1135.3上方，此处为阻力位 * 在1122.8的波林格下档通道，将吸引空头进场 * 朝鲜(北韩)紧张情势渐趋升温，可能支撑美元/韩元 * 韩国第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，预估为增长0.7% (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透上海4月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8967元附近，较上日贬值约122点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/27 美国 发售七年期公债 4/27 意大利 标售中长期公债 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)