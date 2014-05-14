香港房地产：港岛寿臣山道豪宅地由英皇国际财团以逾27亿港元中标

路透香港5月14日 - 香港政府周三公布，港岛南区寿臣山道住宅用地由英皇国际 和明发集团 所组财团以约27.08亿港元中标，接近市场预期的下限。

寿臣山道西与黄竹坑径交界的乡郊建屋地段第1198号的土地于上周五截标，共有16个财团入标，最后由英皇国际和明发集团联手投得，击败新地 、恒基地产 、新世界发展 等大型发展商。

此前中原、美联及韦坚信测量师行分别预测该土地价值26.3亿、30.69亿及33亿港元。

该土地可建总楼面面积为87,673平方尺，建筑物最高可建三层，以中标价计，相当于每平方尺楼面地价30,887港元。