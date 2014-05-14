香港房地产：港岛寿臣山道豪宅地由英皇国际财团以逾27亿港元中标

《汇市简讯》美元/韩元走势或停滞；韩国第一季GDP好于预估
2352GMT * 美元/韩元纽约盘收在1132.0附近，亚洲盘收在1125.1 * 若今日波林格区间中点维持于1131.9，技术面信号将略受压抑 * 日线图一目均衡云区盘旋于1135.3上方，此处为阻力位 * 在1122.8的波林格下档通道，将吸引空头进场 * 朝鲜(北韩)紧张情势渐趋升温，可能支撑美元/韩元 * 韩国第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，预估为增长0.7% (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透香港5月14日 - 香港政府周三公布，港岛南区寿臣山道住宅用地由英皇国际 和明发集团 所组财团以约27.08亿港元中标，接近市场预期的下限。
寿臣山道西与黄竹坑径交界的乡郊建屋地段第1198号的土地于上周五截标，共有16个财团入标，最后由英皇国际和明发集团联手投得，击败新地 、恒基地产 、新世界发展 等大型发展商。
此前中原、美联及韦坚信测量师行分别预测该土地价值26.3亿、30.69亿及33亿港元。
该土地可建总楼面面积为87,673平方尺，建筑物最高可建三层，以中标价计，相当于每平方尺楼面地价30,887港元。
地政总署并表示，另一幅位于新界屯门第4区井财街的土地，则以约2.33亿港元批予俊和发展 和益兆兴业共组财团。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
2352GMT * 美元/韩元纽约盘收在1132.0附近，亚洲盘收在1125.1 * 若今日波林格区间中点维持于1131.9，技术面信号将略受压抑 * 日线图一目均衡云区盘旋于1135.3上方，此处为阻力位 * 在1122.8的波林格下档通道，将吸引空头进场 * 朝鲜(北韩)紧张情势渐趋升温，可能支撑美元/韩元 * 韩国第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，预估为增长0.7% (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透上海4月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8967元附近，较上日贬值约122点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/27 美国 发售七年期公债 4/27 意大利 标售中长期公债 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)