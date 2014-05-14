CNH动态：人民币中间价连续六日调低，离岸现汇料在6.25附近维持弱势

路透香港5月14日 - 人民币兑美元汇率中间价连续六个交易日调低，周三报价为去年9月以来最弱，离岸人民币现汇 周三则略有反弹，与中间价方向背离。交易员认为，今日美元买盘确实有所增加，但也少有大单，料人民币近期会在6.25水平附近维持弱势。

”昨日技术破位后人民币有所反弹，但市场交投比较平静，没有太大的美元买盘，CNH近日始终与CNY有30个点子左右的价差。”一位外资行交易员称。

人民币于今年重跌之后，美国财政部长杰克卢本周向中国财政部施压，要求放开对人民币汇价的控制，然而如今中国当局声称汇率反映市场力量的立场看来非常稳固。

中国财政部副部长朱光耀周二称，人民币汇率波动反映了市场需求，人民币汇率政策的方向是“正确的”。他在北京一场记者会上并称，中方已经向美国明确表示有决心推进人民币汇率机制改革；同时中方也密切关注美国量化宽松政策的逐渐退出。

人民币兑美元 今年以来已贬值约3%。交易员指出，人民币走贬是由中国人行引导，目的是扫除对于人民币只升不贬的看法。

瑞银证券周三发布报告中指出，自今年2月中旬人民币开始在决策层引导下小幅贬值以来，中国经济前景和政策的不确定性、以及已有套息头寸平仓都使人民币的贬值压力逐渐增大。由于经济增长低迷，人民币兑美元贬值可能并非坏事。

“我们预计人民币兑美元汇率将保持弱势、在目前6.25左右的水平徘徊，并在2015年继续小幅贬值至6.35。”瑞银报告称。

本地时间18:01时，离岸人民币现汇 报6.2269，较上日的6.2351微涨，盘中在6.2254-6.2405间波动。

在岸人民币兑美元即期汇率 周三近收平至6.2289，盘中围绕上日收盘价双向波动，并一度触及一周高点。受隔夜美元指数影响，中间价继续刷新逾八个月新低至6.1653。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2330/2360，较上一交易日涨0.06%。

全球汇市上，欧元周三兑美元持稳在五周低点上方一点，部分市场人士称，欧元受助于韩国央行卖出干预韩元时买入的美元。欧元兑澳元 触及近六个月低点1.4583澳元。

新兴汇市上，印尼卢比引领风骚，此前印尼总统候选人、雅加达首都特区省长佐科获得一主要政党的支持。韩元兑美元 则是挫跌0.6%，创近三个月来最大单日跌幅。交易商怀疑外汇当局“强力”干预以阻止韩元升值。 （完）

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