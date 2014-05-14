CNH动态：人民币中间价连续六日调低，离岸现汇料在6.25附近维持弱势

《汇市简讯》美元/韩元走势或停滞；韩国第一季GDP好于预估
2352GMT * 美元/韩元纽约盘收在1132.0附近，亚洲盘收在1125.1 * 若今日波林格区间中点维持于1131.9，技术面信号将略受压抑 * 日线图一目均衡云区盘旋于1135.3上方，此处为阻力位 * 在1122.8的波林格下档通道，将吸引空头进场 * 朝鲜(北韩)紧张情势渐趋升温，可能支撑美元/韩元 * 韩国第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，预估为增长0.7% (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透香港5月14日 - 人民币兑美元汇率中间价连续六个交易日调低，周三报价为去年9月以来最弱，离岸人民币现汇 周三则略有反弹，与中间价方向背离。交易员认为，今日美元买盘确实有所增加，但也少有大单，料人民币近期会在6.25水平附近维持弱势。
”昨日技术破位后人民币有所反弹，但市场交投比较平静，没有太大的美元买盘，CNH近日始终与CNY有30个点子左右的价差。”一位外资行交易员称。
人民币于今年重跌之后，美国财政部长杰克卢本周向中国财政部施压，要求放开对人民币汇价的控制，然而如今中国当局声称汇率反映市场力量的立场看来非常稳固。
中国财政部副部长朱光耀周二称，人民币汇率波动反映了市场需求，人民币汇率政策的方向是“正确的”。他在北京一场记者会上并称，中方已经向美国明确表示有决心推进人民币汇率机制改革；同时中方也密切关注美国量化宽松政策的逐渐退出。
人民币兑美元 今年以来已贬值约3%。交易员指出，人民币走贬是由中国人行引导，目的是扫除对于人民币只升不贬的看法。
瑞银证券周三发布报告中指出，自今年2月中旬人民币开始在决策层引导下小幅贬值以来，中国经济前景和政策的不确定性、以及已有套息头寸平仓都使人民币的贬值压力逐渐增大。由于经济增长低迷，人民币兑美元贬值可能并非坏事。
“我们预计人民币兑美元汇率将保持弱势、在目前6.25左右的水平徘徊，并在2015年继续小幅贬值至6.35。”瑞银报告称。
本地时间18:01时，离岸人民币现汇 报6.2269，较上日的6.2351微涨，盘中在6.2254-6.2405间波动。
在岸人民币兑美元即期汇率 周三近收平至6.2289，盘中围绕上日收盘价双向波动，并一度触及一周高点。受隔夜美元指数影响，中间价继续刷新逾八个月新低至6.1653。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2330/2360，较上一交易日涨0.06%。
全球汇市上，欧元周三兑美元持稳在五周低点上方一点，部分市场人士称，欧元受助于韩国央行卖出干预韩元时买入的美元。欧元兑澳元 触及近六个月低点1.4583澳元。
新兴汇市上，印尼卢比引领风骚，此前印尼总统候选人、雅加达首都特区省长佐科获得一主要政党的支持。韩元兑美元 则是挫跌0.6%，创近三个月来最大单日跌幅。交易商怀疑外汇当局“强力”干预以阻止韩元升值。 （完）
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
2352GMT * 美元/韩元纽约盘收在1132.0附近，亚洲盘收在1125.1 * 若今日波林格区间中点维持于1131.9，技术面信号将略受压抑 * 日线图一目均衡云区盘旋于1135.3上方，此处为阻力位 * 在1122.8的波林格下档通道，将吸引空头进场 * 朝鲜(北韩)紧张情势渐趋升温，可能支撑美元/韩元 * 韩国第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，预估为增长0.7% (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透上海4月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8967元附近，较上日贬值约122点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/27 美国 发售七年期公债 4/27 意大利 标售中长期公债 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)